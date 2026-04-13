교사에 흉기 휘둘러 다치게 한 고3 긴급체포

계룡시에서…중학교 때부터 갈등

충남 계룡시의 한 고등학교에서 교사가 학생이 휘두른 흉기에 부상을 당하는 사건이 발생했다. 충남 논산경찰서 등에 따르면 13일 오전 8시44분쯤 계룡의 한 고등학교에서 3학년 재학생 A군이 30대 남성 교사 B씨에게 흉기를 휘둘렀다.



소방당국은 “교사가 학생이 휘두른 흉기에 찔렸다”는 경찰의 119 공동 대응 요청을 받고 현장에 출동했다.



B교사는 등과 목 부위 등을 다쳐 병원에 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 상태라고 한다. B교사에게 불만이 있던 A군은 이날 교장을 통해 B교사와의 면담을 요청했고, 교장실에서 교장이 자리를 비켜준 틈을 타 미리 준비해둔 흉기로 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 경찰은 도주한 A군을 긴급체포해 범행 경위와 동기를 조사하고 있다.



교육당국에 따르면 B교사는 A군이 중학생일 때 학생부장을 맡아 지도했으며, 지난달 1일자로 이 고등학교로 전근한 것으로 파악됐다. 두 사람은 A군이 중학생이던 시절부터 갈등이 있었던 것으로 알려졌다.



A군은 이번 학기 초 학교생활 적응에 어려움을 겪어 상담 지원을 받은 뒤 약 일주일간 충남 아산시 한 대안학교에서 교육을 받아온 것으로 확인됐다. 교육당국은 그간 A군과 B교사를 수업에서 분리하고, 교내 접촉도 최소화하는 등 조치를 했다고 설명했다.

