“AI 일자리 전환, 양극화 대책 마련해야”

노동부·국회 공동 개최 토론회 전문가, 신규 고용 창출 주목 “로봇은 위험 작업 보완할 것” 노동계는 ‘직무 재교육’ 등 제안 정부, 제도적 안전망 강화키로

인공지능(AI)이 노동과 일자리에 미칠 영향에 대한 엇갈린 전망이 정부와 국회가 공동으로 개최한 토론회에서 나왔다. AI가 일자리를 없애기보다는 인간의 일자리를 재편하게 될 것이라는 주장과 AI로 인한 노동시장 양극화 심화를 우려하며 정책적 지원과 사회안전망 확충이 필요하다는 주장이 동시에 나왔다.



장영재 카이스트 교수는 13일 국회에서 ‘AI 전환과 노동의 미래’를 주제로 열린 토론회에 참석해 AI로 사라질 직업을 걱정하기보다 AI로 창출되는 일자리와 기회에 집중할 필요가 있다고 주장했다. 장 교수는 “무인공장이 인간을 배제하는 게 아니다”라며 “이제 공장 밖에서 로봇에게 일을 시키고, 의사결정을 내리고, 운영을 고민하며 정책을 만드는 게 사람의 역할이 될 것”이라고 말했다. 김준하 디든로보틱스 대표는 인력난을 겪는 분야나 위험 작업 분야에서 로봇이 노동을 보완하며 새로운 일자리 창출로 이어질 수 있다고 전망했다.



노동 전문가들은 노동시장의 구조적 문제를 우려했다. 박수민 한국노동연구원 부연구위원은 “AI로 인한 새로운 일자리 창출은 산업 경쟁력 확보 측면에서 중요한 문제이지만, 양극화와 불평등 심화라는 노동 문제에 답하긴 어렵다”고 말했다. 저숙련·초급 인력 중심으로 대체 위험이 높아지는 반면, 고숙련·AI 활용 인력은 수요가 늘어나는 양극화가 발생할 수 있으므로 정부가 직무 전환, 재교육 등 대책을 마련해야 한다는 것이다.



우상범 한국노총 중앙연구원 박사는 ‘아틀라스’에 대한 현대차 노조의 반발을 언급하며 “피지컬 AI의 숙련은 노동자를 통해서 나오는데, 보상이나 대책에 관한 언급도 없이 일방적으로 추진하기 때문에 문제제기를 한 것”이라고 말했다. 그는 AI에 데이터를 축적하는 데이터라벨링 과정에서 발생하는 저숙련·여성 노동자 등에 대한 착취 문제도 지적했다.



정부와 국회는 AI 발달의 혜택이 특정 계층에 쏠리지 않도록 제도적 안전망을 강화하겠다고 밝혔다. 김영훈 고용노동부 장관은 “AI 혜택이 모두에게 돌아가고, AI로 발생하는 비용은 함께 분담할 수 있도록 ‘사람을 위한 AI, 모두의 AI’ 패러다임을 구축해야 한다”며 “국민이 AI 기술을 가진 인력으로 성장하고, 고용안전망을 확충해 일자리 양극화로 연결되지 않도록 지원하겠다”고 밝혔다. 국회 기후에너지환경노동위원회 더불어민주당 간사인 김주영 의원은 “AI가 인간의 일자리를 대체하는 수단이 아니라 위험하고 반복적인 업무를 대신함으로써 노동자의 안전을 지키고 노동의 가치를 높이는 ‘조력자’가 되도록 제도적 기반을 마련해야 한다”고 했다.

