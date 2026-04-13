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가정의달 5월, 서울 곳곳 축제로 물든다

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본문 요약

서울문화재단이 오는 5월 가정의 달을 맞아 모든 세대가 함께 즐기는 '축제 봄봄'을 다음달 1일부터 9일까지 시내 곳곳에서 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 열리는 '서울서커스페스티벌 2026'은 동춘서커스 등 여러 장르의 서커스를 구성해 선보인다.

지난해 6만여명의 관객이 다녀간 서울서커스페스티벌은 올해 전통 줄타기부터 국내외 현대적인 서커스까지 다채로운 공연으로 노들섬을 채울 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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가정의달 5월, 서울 곳곳 축제로 물든다

입력 2026.04.13 20:59

수정 2026.04.13 21:00

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  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

1일부터 9일까지 ‘축제 봄봄’ 첫선

서울문화재단이 오는 5월 가정의 달을 맞아 모든 세대가 함께 즐기는 ‘축제 봄봄’을 다음달 1일부터 9일까지 시내 곳곳에서 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 처음 열리는 축제 봄봄은 ‘예술로 만나는 우리들의 모든 봄’을 주제로 진행된다. 행사의 시작은 5월1일 서울숲에서 일상 공간을 음악 무대로 바꾼 도심 속 음악 공연 ‘서울스테이지’다. ‘어른이 된 소년·소녀에게 건네는 위로’를 주제로 1970~1980년대 인기 애니메이션과 영화 주제가를 메들리로 연주한다.

2~3일에는 서울문화예술교육센터 양천과 서서울호수공원에서 어린이·가족 예술축제 ‘톡톡’이 첫선을 보인다. 5m 높이의 대형 인형 ‘피노키오’ 퍼레이드를 비롯해 야외에서 감상하는 다양한 장르의 공연, 참여형 프로그램도 마련된다. 축제 봄봄이 진행되는 동안 용산·강북·서초·은평까지 5개 권역별 센터에서 예술 체험 프로그램도 만나볼 수 있다.

4~5일에는 노들섬이 거대한 서커스 랜드로 변신한다. 올해 열리는 ‘서울서커스페스티벌 2026’은 동춘서커스 등 여러 장르의 서커스를 구성해 선보인다. 지난해 6만여명의 관객이 다녀간 서울서커스페스티벌은 올해 전통 줄타기부터 국내외 현대적인 서커스까지 다채로운 공연으로 노들섬을 채울 예정이다. 그 외 저글링과 외줄타기 등 서커스를 경험해볼 수 있는 체험 프로그램과 아빠 얼굴 그리기 같은 창작 프로그램도 준비돼 있다.

6~9일 노들섬에서는 ‘노들노을스테이지’가 펼쳐진다. 청년 세대와 부모 세대를 모두 아우르며 ‘온 가족이 함께 즐기는 음악 나들이’를 테마로 공연과 전시를 선보인다.

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