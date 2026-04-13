새벽 청주 식당 폭발사고로 15명 부상

“꽝 소리에 유리창 우르르…전쟁 난 줄”

아파트·차량 등 반경 200m 피해

소방당국 “LP가스 새고 있었다”

“꽝 소리에 아파트 유리창이 우르르 쏟아졌어요. 전쟁 난 줄 알았다니까요.”



13일 새벽 폭발사고가 발생한 청주시 흥덕구 봉명동 상가 인근 아파트에 거주하는 A씨(66)는 놀란 가슴을 쓸어내리며 말했다. 그는 “굉음과 함께 아파트 유리창이 깨져 바닥으로 떨어지는 등 난리도 아니었다”며 “심장이 벌렁거렸다”고 당시 상황을 회상했다.



충북소방본부에 따르면 이날 사고는 오전 3시59쯤 처음 접수됐다. 사고가 난 곳은 3층짜리 상가건물 1층의 한 식당이다. 사고 현장인 식당 주변은 전쟁터를 방불케 했다. 식당 앞 도로에 세워진 차 한 대가 폭발 충격으로 전복될 정도였다. 식당에서 쏟아져 나온 일회용 플라스틱 용기 등이 도로 주변을 뒤덮었다. 주변 상가 간판과 유리창 등도 모두 떨어져 나갔다. 30여m 떨어진 아파트의 베란다 유리창도 일부 깨지면서 단지 곳곳에 유리 조각들이 나뒹굴었다.



사고 규모에 비해 사망·중상 등 인명피해가 크지 않은 것은 천만다행이었다. 소방당국에 따르면 이번 사고로 주민 15명이 상처를 입었다. 이 중 8명은 유리 파편 등에 다쳐 인근 병원으로 긴급 이송됐다. 나머지 7명은 경상으로 병원으로 이송되지는 않았다.



사고 충격으로 아파트 105가구와 자동차 91대, 상가 점포 16곳, 일반 가구 10곳이 파손 피해를 본 것으로 집계됐다.



폭발의 위력은 사고 지점에서 직선거리로 100m 이상 떨어진 주택가까지 전달됐다. 사고 지점에서 100m 정도 떨어진 단독주택에 거주하는 주민 김병학씨(78)는 “폭음과 동시에 집 안 전체가 흔들려 소름이 돋았다”고 말했다. 김은호 청주서부소방서 예방안전과장은 이날 현장 브리핑에서 “파편 비산에 따른 직접적인 피해 반경은 100m, 진동 피해 반경은 200m 정도로 추정된다”며 “피해는 더 늘어날 가능성이 있다”고 설명했다.



소방당국은 식당에서 쓰는 LP가스가 누출되다가 콘센트 부분에서 일어난 스파크로 인해 폭발한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다. 김 과장은 “현장에 LP가스를 담은 최대 용량 180㎏짜리 가스통과 50㎏짜리 가스통이 각각 있었고, 현장 도착 시 가스가 미세하게 새고 있었다”고 말했다.



청주시는 재난대응 시스템을 가동하고, 피해 조사와 의료지원, 심리지원 등 대책을 추진 중이다. 추가 피해를 막기 위해 건물 안전진단과 함께 인근 상가와 아파트의 가스 누출 여부를 점검하고 있다.

