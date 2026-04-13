블룸버그 “중국, 5월부터 황산 수출 중단”

호르무즈 봉쇄 영향 공급망 차단 글로벌 비료·금속 산업 ‘충격파’

미국·이스라엘과 이란 전쟁의 영향으로 중국이 5월부터 황산 수출을 중단할 방침인 것으로 알려졌다. 호르무즈 해협 봉쇄로 이미 공급난을 겪고 있는 글로벌 비료 시장과 농업, 금속 산업 등 산업 전반에 커다란 파장이 예상된다.



13일 블룸버그통신에 따르면 중국 내 일부 황산 생산업체들이 최근 당국으로부터 다음달 국내에서 생산되는 황산의 수출을 중단하라는 통보를 받았다. 대형 구매 대행업체도 공급업체를 통해 이 사실을 전달받았다.



황산은 인산비료의 원료이며 구리 생산, 정유, 배터리 등에 폭넓게 쓰인다. 황산 가격은 지난해 초 t당 464위안(약 10만원)에서 올해 초 1045위안(약 23만원)으로 뛰었다. 이는 중동산 원유·가스 정제 과정에서 생산되는 황 공급이 호르무즈 봉쇄로 사실상 차단된 데 따른 것이다. 블룸버그에 따르면 중동 지역은 전 세계 황 생산의 약 3분의 1을 차지한다.



블룸버그는 “중국이 작물 파종 성수기에 황산을 확보하기 위해 취한 이 조치는 세계 황산 시장에 더 큰 압력을 가할 것”이라면서 칠레, 콩고민주공화국, 잠비아와 같은 주요 구리 생산국의 광산업에 타격이 될 것이라고 보도했다. 세계 최대 구리 생산국인 칠레는 연간 100만t 이상의 중국산 황산을 수입하고 있으며, 전체 구리 생산의 약 20%가 황산을 활용한 공정에 의존하고 있다.



블룸버그는 중국 상무부가 수출통제 관련 문의에 응답하지 않았다고 전했다. 에너지·원자재 시장 전문 리서치 업체 어큐이티는 중국이 올해 내내 황산 수출을 제한하는 조치를 할 수 있다고 예상한 바 있다.



다만 중국이 황산을 공식 수출통제 리스트에 올려놓지 않았기 때문에 이번 조치가 일시적일 수 있다는 관측도 있다. 한국의 한 외교 소식통은 “중국이 수출통제를 본격적으로 할 경우 해당 품목을 공식 수출통제 리스트에 올려놓는 작업부터 한다”며 “황산은 수출통제 리스트에 올리지 않았기 때문에 외국에 (수출통제 조치를) 통보하는 대상이 아니다. 글로벌 수급 불안 상황에서 중국 내 수요를 우선시하며 비공식적으로 수출을 잠시 제한한 것으로 보인다”고 말했다.



이 소식통은 “나프타, 원유, 액화천연가스(LNG) 등 주요 품목에 대해서는 중국의 수출통제 여부나 수급에 대해 주시하고 있다”며 “필요할 경우 중국 측과 협력할 수 있는 준비를 하고 있다”고 밝혔다.

