‘전쟁 반대’ 교황 비난한 트럼프, ‘예수 행세’ 그림 신성모독 논란

SNS에 올려…기독교 단체 “무례”

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수에 비유한 인공지능(AI) 생성 그림(사진)을 올려 논란이 일고 있다.



트럼프 대통령은 12일(현지시간) 트루스소셜에 아무런 설명 없이 자신이 흰옷에 붉은 천을 걸치고 병상에 누운 사람의 머리 위에 손을 얹고 있는 AI 그림을 올렸다. 트럼프 대통령의 머리 뒤로는 후광이 비치는 동시에 미국을 상징하는 성조기와 독수리가 그려져 있고, 양손에서는 빛이 새어 나온다.



AP통신은 “트럼프 대통령이 자신을 예수의 권능과 유사한 힘을 가진 것처럼 묘사한 사진을 게시했다”고 평가했다. 기독교 단체들은 “성스러운 종교적 이미지를 개인 브랜딩과 정치적 메시지에 사용하는 것은 부적절하고 무례하다”고 비판했다. 트럼프 대통령은 이전에도 자신이 교황 의복을 차려입은 모습의 AI 생성 그림을 SNS에 올리기도 했다.



트럼프 대통령이 자신을 비판한 레오 14세 교황을 겨냥해 이 같은 그림을 올린 것 아니냐는 해석도 나온다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 교황을 비난하는 장문의 게시글을 올리고 약 한 시간 뒤 해당 그림을 게시했다.



트럼프 대통령은 게시글에서 “나는 이란이 핵무기를 보유하는 것을 괜찮다고 생각하는 교황은 원치 않는다”며 “(교황은) 범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다”고 비난했다. 또 “난 미국 대통령을 비판하는 교황도 원치 않는다”며 “나는 범죄율을 사상 최저로 낮추고 역사상 가장 위대한 주식 시장을 만드는 등 압도적 승리로 당선되며 부여받은 역할을 정확히 하고 있기 때문”이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 레오 14세 교황 선출이 충격적이었다면서 “교황 후보 명단에조차 없었고 단지 미국인이라는 이유만으로 트럼프 대통령을 상대하는 최선의 방법이라 여겨 그들이 그 자리에 앉힌 것”이라고 주장했다. 그러면서 “레오는 감사해야 한다”며 “내가 백악관에 없었다면 레오는 바티칸에 있지 않을 것”이라고 말했다.



트럼프 대통령은 교황이 연달아 전쟁 비판 메시지를 내놓자 이 같은 반응을 보였다. 교황은 전날 특별 기도회에서 “이제 평화의 시간”이라며 “대화와 중재 테이블에 앉으라”고 언급했다. 이어 “자기 자신과 돈에 대한 우상 숭배는 인제 그만! 권력 과시도 인제 그만! 전쟁도 인제 그만!”이라고 비판했다.

