네타냐후 “미국의 해협 봉쇄 지지···이란이 협상 파탄 낸 탓”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 ‘역봉쇄’ 조치에 전폭적인 지지를 표했다.

AFP통신에 따르면 네타냐후 총리는 이날 각료회의에서 “이란이 (파키스탄 평화 회담) 규칙을 위반했기 때문에 트럼프 대통령이 해상 봉쇄를 결정했다”며 “우리는 당연히 이런 단호한 입장을 지지하며 미국과 계속 협력하고 있다”고 밝혔다.

네타냐후 총리는 이어 종전 협상에 참여했던 J D 밴스 미 부통령으로부터 협상 결렬 상황을 직접 전달받았다며 협상 파탄의 책임은 이란에 있다고 주장했다. 그는 “미국 측은 이란이 협상 진입 조건을 노골적으로 위반한 것을 용납할 수 없었다”며 “원래 합의는 즉각 휴전과 호르무즈 해협 개방이었으나 이란이 이를 이행하지 않았고, 미국은 이를 받아들일 수 없었던 것”이라고 말했다.

네타냐후 총리는 또 “트럼프 대통령은 이란이 보유 중인 모든 농축 우라늄 제거와 향후 수십 년간 이란 내 어떠한 추가 농축도 이뤄지지 않도록 보장하는 것을 핵심 과제로 여긴다”며 “이것은 미국이 집중하는 목표이며 당연히 우리 이스라엘에도 매우 중요한 문제”라고 했다.