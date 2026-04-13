창간 80주년 경향신문

이금이 ‘아동문학계 노벨상’ 안데르센상 수상 불발···수상자는 영국 마이클 로젠

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한국 아동 청소년 문학을 대표하는 작가 이금이의 한스 크리스티안 안데르센상 수상이 불발됐다.

이 작가는 2024년에도 같은 상 최종후보로 올랐던 탓에 이번 재도전 수상 가능성에 대한 국내 문학계 기대가 컸지만, 다음을 기약하게 됐다.

국제아동청소년도서협의회는 13일 이탈리아 볼로냐 국제아동도서전 개막에 맞춰 연 기자회견에서 올해 안데르센상 글 부문 수상자로 최종 후보 6인 중 영국의 마이클 로젠 작가를 선정했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이금이 ‘아동문학계 노벨상’ 안데르센상 수상 불발···수상자는 영국 마이클 로젠

입력 2026.04.13 22:37

수정 2026.04.13 22:57

펼치기/접기
  • 고희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이금이 작가가 지난해 8월 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

이금이 작가가 지난해 8월 경향신문과 인터뷰하고 있다. 정지윤 선임기자

한국 아동 청소년 문학을 대표하는 작가 이금이(64)의 한스 크리스티안 안데르센상 수상이 불발됐다. 이 작가는 2024년에도 같은 상 최종후보로 올랐던 탓에 이번 재도전 수상 가능성에 대한 국내 문학계 기대가 컸지만, 다음을 기약하게 됐다.

국제아동청소년도서협의회(IBBY)는 13일(현지시간) 이탈리아 볼로냐 국제아동도서전 개막에 맞춰 연 기자회견에서 올해 안데르센상 글 부문 수상자로 최종 후보 6인 중 영국의 마이클 로젠 작가를 선정했다. 마이클 로젠은 <곰 사냥을 떠나자> <내가 가장 슬플 때> 등으로 유명하며, 이들 작품은 국내에서 번역·출간돼 있다. 그림 부문 안데르센상은 중국 작가 차이가오가 수상했다.

아동문학계의 노벨상으로 불리는 안데르센상은 덴마크 출신 동화작가 한스 크리스티안 안데르센(1805~1875)을 기리고자 1956년 제정된 상으로, 아동문학 발전에 공헌한 글·그림작가를 2년마다 선정해 시상한다. 각 나라의 안데르센위원회에서 자국의 대표 작가를 뽑아 IBBY에 올리면 본심 회의에서 6명의 최종 후보를 선정하고 이 중 수상자를 결정한다.

한국에서는 2022년 그림책 작가 이수지가 이 상의 그림 부문 수상자로 선정된 바 있으나, 글 부문 수상자는 아직 없다. 이금이는 2024년에 이어 올해까지 두번 연속 글 부문 최종 후보에 올랐다.

이금이는 1984년 단편 동화 ‘영구랑 흑구랑’이 새벗문학상에 당선되며 작품 활동을 시작했다. 40년이 넘게 현역으로 활동하며 지금까지 50권이 넘는 책을 출간했다. 1999년 펴낸 <너도 하늘말나리야>는 농촌 사회를 배경으로 가족 결손 문제를 다룬 책으로 70만부 이상 팔리며 교과서에도 실렸다.

IBBY 한국위원회(KBBY)가 이번에 IBBY에 추천한 이금이의 책은 총 5권으로, <거기, 내가 가면 안 돼요?> <알로하, 나의 엄마들> <하룻밤> <밤티마을 마리네 집> <너를 위한 B컷>이었다.

<밤티마을 마리네 집>은 그의 대표 시리즈인 ‘밤티마을’ 연작 중 하나다. 새엄마가 좋으면서도 그 마음이 두려워 새엄마를 ‘팥쥐 엄마’라고 부르는 큰돌이를 주인공으로 한 <밤티마을 큰돌이네 집>으로 1999년 시작한 이 시리즈는 밤티마을에 사는 평범한 이웃들의 이야기를 입체적으로 그려냈다. 작가의 등단 40주년에 맞춰 2024년 나온 시리즈의 네 번째 작품 <밤티마을 마리네 집>은 부모님이 네팔 사람인 아이 마리를 주인공으로 한다.

<알로하, 나의 엄마들> <거기, 내가 가면 안 돼요?> <슬픔의 틈새>로 이어지는 여성 디아스포라 3부작은 역사와 기억, 정체성의 문제를 탐구하며 작가의 작품세계가 더 넓은 곳으로 향하고 있음을 보여준 작품들이다. 작가는 지난해 경향신문 인터뷰에서 자신이 생각하는 디아스포라 3부작의 주독자층은 청소년이라며 “청소년이야말로 우리 사회의 이방인, 소수자, 경계인이다. 공부를 이유로 많은 것에서 소외당하고 그때 누려야 할 것들을 유예당한다”고 말하기도 했다.

이금이는 오는 16일까지 열리는 볼로냐 아동도서전에서 자신의 문학세계에 대한 특별 강연을 진행한다. 이후 해외에 머물며 6월까지 스톡홀름, 로마, 볼로냐 등에서 강연 활동과 집필을 할 예정이다.

안데르센상을 수상한 영국 작가 마이클 로젠. IBBY 유튜브 홈페이지 캡쳐

안데르센상을 수상한 영국 작가 마이클 로젠. IBBY 유튜브 홈페이지 캡쳐

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글