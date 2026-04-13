미 호르무즈 역봉쇄…이란 홍해 확전 경고

트럼프 “이란이 석유 못 팔 것”

이란은 미 유가 급등 경고하며

“바브엘만데브 곧 시작” 위협

해상서 ‘교전’ 재점화 가능성

이란과의 대면 종전 협상에서 출구를 찾지 못한 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통을 봉쇄하는 호르무즈 역봉쇄 작전에 착수했다. 이란이 미국을 향해 “한 번이라도 오판한다면 해협은 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 경고하면서 호르무즈 해상에서 양측의 교전이 재점화할 가능성을 배제할 수 없게 됐다.



트럼프 대통령은 12일 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 기자들에게 “봉쇄는 내일 오전 10시(미 동부시간·한국시간 13일 오후 11시) 발효된다”며 “다른 나라들도 이란이 석유를 팔지 못하도록 협력하고 있다”고 말했다. 그는 이란과의 2주 휴전에 대해서는 “잘 유지되고 있다”면서 “그들(이란)의 군대는 파괴됐다. 해군 전체가 수중에 가라앉아 있다”고 말했다.



앞서 미 중부사령부도 보도자료를 내고 해당 일시부터 “이란 항구를 출입하는 모든 해상교통을 봉쇄할 것”이라며 “이번 봉쇄는 아라비아만(페르시아만)과 오만만에 있는 모든 이란 항구를 포함해 이란 항구 및 연안 지역으로 진입하거나 떠나는 모든 국가의 선박에 대해 공평하게 집행될 것”이라고 밝혔다. 중부사령부는 “군은 이란 이외의 항구를 오가기 위해 호르무즈를 통과하는 선박의 항행 자유를 방해하지 않을 것”이라고 덧붙였다.



이번 작전은 이란의 주요 수입원인 석유 수출을 차단하고 호르무즈 통제권을 되찾기 위한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란이 좋아하는 사람들에게만 석유를 팔아 돈을 벌도록 내버려두지 않을 것”이라고 말했다.



이란은 강하게 반발했다. 이란 이슬람혁명수비대는 “해협은 민간 선박에 개방돼 있지만, 군함의 접근은 휴전 합의를 위반하는 것으로 엄중한 처벌을 받을 것”이라며 “적들이 단 한 번이라도 오판한다면 해협은 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 경고했다.



이란 국영방송 IRIB는 소셜미디어에 “이란에 대한 해상 봉쇄? 바브엘만데브 곧 시작?!”이라는 글을 올려 홍해도 봉쇄할 수 있음을 시사했다. 바브엘만데브는 홍해 입구에 있는 해협이다.



미국의 해협 역봉쇄로 이란산 원유 거래마저 끊길 가능성이 우려되면서 국제유가는 다시 배럴당 100달러를 넘어섰다. 트럼프 대통령은 오는 11월 중간선거 무렵 유가가 “지금과 같거나 조금 더 높을 수 있다”고 말했다.



모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스에 워싱턴의 휘발유 가격을 보여주는 지도를 올리고 “현재 가격을 즐겨라. 이른바 ‘봉쇄’로 인해 곧 (갤런당) 4~5달러를 그리워하게 될 것”이라고 밝혔다.

