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트럼프, 2기 첫 주한 미 대사에 한국계 미셸 박 스틸 지명

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 2기 행정부의 첫 주한미국대사 후보로 미셸 박 스틸 전 미국 하원의원을 지명했다.

트럼프 대통령은 선거 직전인 2024년 10월 자신의 소셜미디어에 올린 글을 통해 스틸 전 의원을 공식 지지하기도 했다.

스틸 전 의원은 낙선 후 불출마 선언을 하면서 "의회 밖에서 다른 목표를 추구하고 싶다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프, 2기 첫 주한 미 대사에 한국계 미셸 박 스틸 지명

입력 2026.04.14 06:25

수정 2026.04.14 07:28

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트럼프, 2기 첫 주한 미 대사에 한국계 미셸 박 스틸 지명

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 2기 행정부의 첫 주한미국대사 후보로 미셸 박 스틸(한국명 박은주) 전 미국 하원의원(캘리포니아·공화)을 지명했다.

백악관은 이날 홈페이지를 통해 지명 사실을 발표하면서 연방 상원에 인준을 요청했다. 그동안 주한미국대사는 전임 조 바이든 행정부 때 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 뒤 1년 넘게 공석이었다. 한국이 트럼프 2기 행정부 ‘우선순위’에서 뒤로 밀린 것 아니냐는 우려가 제기돼 왔지만, 이번 지명을 계기로 외교 소통 채널이 한층 강화될 것이라는 관측이 나온다.

스틸 지명자가 상원 인준을 통과하면 성 김 전 대사(2011∼2014년) 이후 두 번째 한국계 주한미국대사 기록을 세우게 된다. 아울러 강경화 주미대사와 더불어, 처음으로 여성이 한·미 양국의 상대국 주재 대사를 맡게 될 수 있다.

1955년 서울에서 태어난 스틸 전 의원은 외교관인 아버지를 따라 일본에서 성장한 후 1975년 미국으로 이주했다. 이런 성장 과정 덕에 그는 한국어, 일본어, 영어 등 3개 국어를 구사하는 것으로 알려졌다.

그는 어머니가 LA에서 운영하던 의류 상점에 부과된 과도한 세금이 자영업자에게 얼마나 큰 타격을 주는지 직접 목격한 후 정치에 관심을 갖게 됐다고 폭스뉴스 인터뷰에서 밝힌 바 있다. 그는 “어머니가 영어를 못 한다는 이유로 세법과 주정부 규제에서 불이익을 받는 것을 보고 ‘세금 파이터’로 정치 활동을 시작했다”고 말했다.

이후 2006년 캘리포니아 조세형평위원회 위원 선거에 당선된 그는 오렌지카운티 수퍼바이저(행정책임자) 등을 역임한 후 2021년부터 4년간 연방 하원의원을 지냈다. 한미 자유무역협정 지지와 북한 인권 문제 제기에 앞장서 온 공화당 내 대표적인 ‘지한파’ 인사로 평가된다. 그는 하원의원 재임 기간 연방하원 중국 특별위원회에서 활동하며 중국에 대한 제재를 강화하기 위한 노력을 펼쳤다.

그러나 2024년 11월 선거에서 600여 표 차이로 석패해 낙선했다. 트럼프 대통령은 선거 직전인 2024년 10월 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글을 통해 스틸 전 의원을 공식 지지하기도 했다. 베트남계인 데릭 트란 민주당 후보와 맞붙은 그는 상대방에게 공산주의 낙인을 찍어 논란이 되기도 했다.

스틸 전 의원은 낙선 후 “이제 의회 밖에서 다른 목표를 추구하고 싶다”면서 “트럼프 대통령의 정책, 특히 중국에 맞서 아시아 국가의 자유를 위해 싸우는 것에 기여하고 싶다”고 밝힌 바 있다.

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