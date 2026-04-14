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트럼프 “호르무즈 해상 봉쇄 개시···이란이 합의 간절히 원해”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 동부시간 기준 13일 오전 10시를 기점으로 이란에 대한 해상 봉쇄가 시작됐다고 공식 발표했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 "미 해군의 대이란 해상 봉쇄가 오전 10시 정각부터 개시됐다"고 밝혔다.

또한 '다른 국가들도 봉쇄에 참여하느냐'는 질문에 대해 "다른 나라들도 참여할 것으로 보인다. 솔직히 우리는 그들의 도움이 필요하지는 않지만, 지원 의사를 밝혀왔기 때문에 이를 허용할 것"이라며 "참여국 명단은 아마 내일 공개될 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프 “호르무즈 해상 봉쇄 개시···이란이 합의 간절히 원해”

입력 2026.04.14 06:59

수정 2026.04.14 07:37

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  • 박은경 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 말하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 말하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 동부시간 기준 13일 오전 10시(한국시간 오후 11시)를 기점으로 이란에 대한 해상 봉쇄가 시작됐다고 공식 발표했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 “미 해군의 대이란 해상 봉쇄가 오전 10시 정각부터 개시됐다”고 밝혔다.

또한 ‘다른 국가들도 봉쇄를 지원하느냐’는 질문에 대해 “다른 나라들도 참여할 것으로 보인다. 솔직히 우리는 그들의 도움이 필요하지는 않지만, 그들이 지원 제공을 제안했기 때문에 이를 허용할 것”이라며 “아마 내일 그것(참여국 명단)이 공개될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “우리는 상대편(이란)으로부터 연락을 받아왔으며, 그들은 합의를 매우 간절히 원하고 있다”고 주장했다.

그는 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다는 기존 입장을 재확인하며 “우리는 그 먼지(이란이 보유한 농축 우라늄)를 되찾을 것이다. 우리는 그것을 그들로부터 되돌려받거나, 아니면 우리가 가져올 것”이라고 강조했다.

아울러 지난 주말 파키스탄에서 진행된 협상에 대해 “여러 사안에서 진전을 이뤘지만, 그것(핵무기 개발 포기)에는 동의하지 않았다”며 “나는 결국 그들이 동의할 것이라 거의 확신한다. 만약 동의하지 않는다면, 합의는 없다”고 못 박았다.

트럼프 대통령은 기자들과의 문답 과정에서 미·이란 전쟁을 비판한 미국 출신 교황 레오 14세를 향해 거친 발언을 한 것과 관련해 “사과할 게 없다. 그는 틀렸다”며 “그는 내가 이란과 관련해 하고 있는 것에 매우 반대했다. 핵을 가진 이란은 허용될 수 없다”고 밝혔다.

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