김정은, 신형 구축함 미사일 발사 또 참관…“핵전쟁 억제력 확대 강화”

북한이 취역을 앞둔 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’에서 전략순항미사일 시험발사를 김정은 국무위원장 참관 하에 진행했다.

북한 조선중앙통신은 “해군 구축함 ‘최현호’에 대한 작전운용평가 시험체계 안에서 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일 시험발사가 12일 또다시 진행”됐다고 14일 보도했다. 통신은 이번 시험발사가 “함선의 무기통합지휘체계 발사조종계통을 검열하고 해병들을 미사일 화력 복무 동작에 숙달시키는 것과 함께 개량된 능동형 반장애항법체계의 정확성과 목표 명중성을 확증하는데 목적”을 뒀다고 전했다.

이날 최현호에서는 전략순항미사일 2기와 반함선미사일 3기가 시험발사됐다. 전략순항미사일은 7869~7920초(2시간11분9초~2시간12분), 반함선미사일은 1960∼1973초(32분40초~32분53초) 동안 서해 상공을 비행한 뒤 목표를 ‘초정밀 명중 정확도’로 타격했다고 주장했다.

통신이 공개한 사진을 보면, 김정은 위원장은 부두에서 군 간부들과 함께 해상에서 발사된 미사일 시험 발사 장면을 지켜봤다. 이어 새로 건조하는 3호·4호 구축함의 무기체계 구성 심의안도 보고받았다. 김 위원장은 “최근에 국방과학 분야에서 이룩한 각이한 성과들로 하여 우리 군대의 전략적 행동의 준비태세는 질적으로 강화”됐다며 크게 만족했다고 통신은 전했다.

김 위원장은 이어 “강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁 억제력을 끊임없이, 한계 없이 확대 강화하는 것은 우리 당의 불변한 국가방위 노선이며 최중대 선결 과업”이라고 했다. 그러면서 “핵전쟁 억제력 구성에서 기본으로 되는 전략 및 전술적 공격능력을 더욱 강화하고 신속 대응 태세를 제고하며 정교화해 나가는 데서 나서는 중요과업”을 밝혔는데, 구체적인 내용은 언급하지 않았다.

김 위원장은 지난달 4일과 10일에도 최현호에서 전략순항미사일 시험발사를 참관하며 무기 체계 운용 현황을 점검했다. 지난달 4일 진행된 시험발사에는 딸 주애가 동행했다.