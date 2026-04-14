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13일 미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 상승했다.

S&P500은 중동 전쟁 발발 이전 수준을 회복했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 30.168포인트 오른 48,218.25에 거래를 마쳤다.

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해상 봉쇄에도 증시는 ‘낙관론’···S&P500, 전쟁 손실 만회

입력 2026.04.14 07:20

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 지난 8일(현지시간) 트레이더들이 근무하고 있다. AFP연합뉴스

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 지난 8일(현지시간) 트레이더들이 근무하고 있다. AFP연합뉴스

13일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 상승했다. S&P500은 중동 전쟁 발발 이전 수준을 회복했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 30.168포인트(0.63%) 오른 48,218.25에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장보다 69.35포인트(1.02%) 오른 6,886.24에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 280.84포인트(1.23%) 오른 23,193.74에 장을 마쳤다.

S&P500은 지난 2월28일 이란 전쟁 발발 이후 손실분을 모두 복구했다. 올 초 기록했던 사상 최고치보다 1.3% 낮은 수준이다.

뉴욕 증시는 이날 하락 출발했으나 중동 전쟁에서 미국과 이란이 결국 합의할 것이라는 기대가 퍼지면서 반등했다. 지난 11일부터 양일간 파키스탄에서 열린 대면 협상이 결렬됐으나 물밑 협상으로 ‘최악’은 피할 것이라는 계산이다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 “(이란 측으로부터) 연락을 받아왔다”며 “그들은 합의를 매우 간절하게 원한다”고 말했다. 미국과 이란이 물밑 접촉을 이어가고 있다는 언론 보도도 나왔다.

다만 국제 유가는 상승했다. 런던 ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 4.16(4.37%) 상승핸 배럴당 99.36달러에 마감했다. 뉴욕상업거래소의 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 2.51달러(2.60%) 오른 배럴당 99.08달러에 장을 마쳤다.

재니 몽고메리 스콧의 마크 루치니는 “협상 재개와 중단을 반복하는 식의 ‘밀고 당기기’식 대화에 시장이 둔감해진 듯하다”고 말했다.

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