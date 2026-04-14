창간 80주년 경향신문

국민연금 국내주식 평가액 224조 늘었다···절반은 삼성·SK하이닉스

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민연금의 국내 주식 보유 평가액이 최근 1년여간 3배 가까이 늘어난 것으로 나타났다.

국민연금의 삼성전자 보유지분 평가액은 23조572억원에서 94조7880억원으로 4배 이상 늘었다.

보유지분은 7.3%에서 7.8%로 0.5%포인트 증가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국민연금 국내주식 평가액 224조 늘었다···절반은 삼성·SK하이닉스

입력 2026.04.14 07:35

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1월2일 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실을 찾은 시민이 상담을 받은 뒤 떠나고 있다. 연합뉴스

지난 1월2일 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실을 찾은 시민이 상담을 받은 뒤 떠나고 있다. 연합뉴스

국민연금의 국내 주식 보유 평가액이 최근 1년여간 3배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 증가분의 절반 이상은 삼성전자와 SK하이닉스에 몰렸다.

14일 기업분석연구소 리더스인덱스는 국민연금이 5% 이상 지분을 보유하고 공시한 267개 상장사에 대한 2024년말 대비 2026년 4월 보유 지분율 변화를 분석했다.

조사 대상 기업에 대한 국민연금 보유지분 평가액은 2024년말 129조1610억원에서 지난 10일 기준 353조3618억원으로 173.6% 급증했다. 증가액이 224조2008억원에 달한다. 평균 보유 지분율은 같은 기간 7.33%에서 7.50%로 올랐다.

삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이 평가액 급증을 이끌었다. 국민연금의 삼성전자 보유지분 평가액은 23조572억원에서 94조7880억원으로 4배 이상 늘었다. 보유지분은 7.3%에서 7.8%로 0.5%포인트 증가했다.

SK하이닉스 보유지분 평가액도 같은 기간 9조5583억원에서 58조9906억원으로 6배 이상 늘었다. 보유지분율은 7.6%에서 8.1%로 증가했다.

두 회사의 지분가치 증가액은 121조1631억원으로 전체 증가액의 54% 수준이었다.

업종별로 보면 철강 분야 지분가치 증가율이 가장 높았다. 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 철강사는 6곳에서 9곳으로 늘었고, 평균 보유 지분율은 7.0%에서 6.5%로 줄었지만 보유지분 평가액은 4714억원에서 2조8350억원으로 5배 넘게 늘었다.

증권 업종도 평가액이 1조6048억원에서 7조707억원으로 3배 이상 증가했다. 조선·방산 업종도 9조4709억원에서 31조6666억원으로 2.3배 증가했다.

국민연금이 10% 이상 지분을 보유한 기업은 39곳으로 2024년 말(38곳)보다 1곳 늘었다. 이 중 19곳은 새롭게 10%를 넘어선 곳이다.

국민연금이 최대 주주인 기업은 한솔케미칼(12.7%), 신한지주(9.2%), KB금융(8.9%), 포스코홀딩스(8.1%), 네이버(9.2%), 하나금융지주(8.7%) 등 6곳이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글