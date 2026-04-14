창간 80주년 경향신문

김건희, 오늘 윤석열 재판 증인 출석 예정···첫 대면하나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

윤석열 전 대통령이 정치브로커 명태균 불법 여론 조사 혐의로 받는 재판에 김건희 여사가 증인으로 나올 것으로 보인다.

서울중앙지법 형사합의33부는 14일 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판을 열고 김 여사에 대한 증인신문을 진행한다.

지난달 17일 첫 공판에서 윤 전 대통령 측은 김 여사가 증인으로 법정에 나온다면 진술을 거부할 것이라고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김건희, 오늘 윤석열 재판 증인 출석 예정···첫 대면하나

입력 2026.04.14 07:36

  • 강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도이치모터스 주가조작과 통일교 금품 수수 의혹 등으로 기소된 김건희 여사가 지난해 12월3일 서울중앙지법에서 열린 결심 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

도이치모터스 주가조작과 통일교 금품 수수 의혹 등으로 기소된 김건희 여사가 지난해 12월3일 서울중앙지법에서 열린 결심 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령이 정치브로커 명태균 불법 여론 조사 혐의로 받는 재판에 김건희 여사가 증인으로 나올 것으로 보인다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 14일 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판을 열고 김 여사에 대한 증인신문을 진행한다.

지난달 17일 첫 공판에서 윤 전 대통령 측은 김 여사가 증인으로 법정에 나온다면 진술을 거부할 것이라고 주장했다.

김 여사는 같은 사건으로 2심 선고를 앞두고 있어 증언거부권을 행사할 가능성이 있다.

윤 전 대통령 부부가 같은 법정에서 대면하는 것은 이번이 처음이다. 앞서 두 사람은 지난해 11월 7일과 지난달 17일 서로 다른 사건의 피고인 신분으로 다른 법정에 출석했다.

특검은 윤 전 대통령 부부가 공모해 대선 과정에서 윤 전 대통령에게 유리한 여론조사 결과가 나오도록 명씨와 협의하고, 명씨로부터 2021년 6월부터 2022년 3월까지 약 2억7000만원 어치의 여론조사 결과를 무상으로 받았다고 보고 있다.

공범 격인 김 여사는 이미 같은 혐의로 1심 재판에서 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 김 여사가 명씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 사실을 인정하면서도, 여론조사를 직접 지시·의뢰한 게 아니고 재산상 이익을 취득했다고 보기 어렵다고 봤다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글