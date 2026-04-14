김건희, 오늘 윤석열 재판 증인 출석 예정···첫 대면하나

윤석열 전 대통령이 정치브로커 명태균 불법 여론 조사 혐의로 받는 재판에 김건희 여사가 증인으로 나올 것으로 보인다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 14일 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판을 열고 김 여사에 대한 증인신문을 진행한다.

지난달 17일 첫 공판에서 윤 전 대통령 측은 김 여사가 증인으로 법정에 나온다면 진술을 거부할 것이라고 주장했다.

김 여사는 같은 사건으로 2심 선고를 앞두고 있어 증언거부권을 행사할 가능성이 있다.

윤 전 대통령 부부가 같은 법정에서 대면하는 것은 이번이 처음이다. 앞서 두 사람은 지난해 11월 7일과 지난달 17일 서로 다른 사건의 피고인 신분으로 다른 법정에 출석했다.

특검은 윤 전 대통령 부부가 공모해 대선 과정에서 윤 전 대통령에게 유리한 여론조사 결과가 나오도록 명씨와 협의하고, 명씨로부터 2021년 6월부터 2022년 3월까지 약 2억7000만원 어치의 여론조사 결과를 무상으로 받았다고 보고 있다.

공범 격인 김 여사는 이미 같은 혐의로 1심 재판에서 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 김 여사가 명씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 사실을 인정하면서도, 여론조사를 직접 지시·의뢰한 게 아니고 재산상 이익을 취득했다고 보기 어렵다고 봤다.