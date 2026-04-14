3월 석유류 물가상승률···대구·인천 11%대, 서울은 7.9%

지난달 석유류 물가가 대구와 인천에서 11%대 오르며 가장 많이 상승했다. 다만 서울, 제주 등 기존에도 기름값이 높았던 지역에서는 상대적으로 상승 폭이 작았다.

14일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난달 석유류 물가는 대구에서 전년동월대비 11.7% 급등했다. 전국 평균(9.9%)을 웃돌면서 전국 17개 시도 가운데 가장 큰 폭의 상승률을 보였다.

인천이 11.2% 올라 뒤를 이었다. 이어 울산(10.9%), 충남·전북(10.8%), 대전(10.6%), 경기(10.4%), 경남(10.2%), 부산(10.1%) 순이었다.

반면 제주는 5.4% 올라 상승률이 가장 낮았다. 서울(7.9%)도 제주 다음으로 낮았다.

지난달 전국 석유류 물가는 9.9% 올라 전체 소비자물가상승률(2.2%)을 0.39%포인트 끌어올렸다. 러시아-우크라이나 전쟁 초기인 2022년 10월(10.3%) 이후 3년 5개월 만에 가장 높은 수준이었다.

이달 들어 2·3차 석유 최고가격제로 석유류 가격 상한이 높아지면서 석유류 물가도 더 오를 가능성이 크다.

품목별로 보면 지난달 휘발유는 대구·전북에서 9.4% 올라 상승률이 가장 컸다. 제주(3.9%)와 서울(6.1%)에서는 석유류와 마찬가지로 상승 폭이 작았다. 전국 휘발유 물가 지수는 8.0% 올랐다.

경유 역시 대구에서 19.3% 올라 가장 상승 폭이 컸다. 전국 평균 상승률은 17.0%였다.

데이터처는 기존에 가격이 비쌌던 곳에서는 상승률이 상대적으로 낮을 수 있다고 설명했다.

유가정보시스템 오피넷에 따르면 지난 3월 평균 주유소 보통 휘발유 가격은 서울에서 L당 1천875.81원으로 가장 높았다.