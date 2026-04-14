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유엔 총장 “모든 당사국, 호르무즈 항행의 자유 존중해야”

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본문 요약

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 13일 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대응해 미국 역시 해당 해협의 통행을 제한한 것과 관련해 '모든 당사국'이 항행의 자유를 존중해야 한다고 촉구했다.

이번 성명은 지난 11∼12일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란 간 종전 협상이 결렬된 이후, 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 중심으로 한 대이란 해상 봉쇄를 지시한 뒤 발표됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 동부시간 기준 13일 오전 10시를 기점으로 이란에 대한 해상 봉쇄가 시작됐다고 공식 발표했다.

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유엔 총장 “모든 당사국, 호르무즈 항행의 자유 존중해야”

입력 2026.04.14 07:47

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 지난달 19일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 정상회의에서 취재진에게 말하고 있다. 로이터연합뉴스

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 지난달 19일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 정상회의에서 취재진에게 말하고 있다. 로이터연합뉴스

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 13일(현지시간) 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대응해 미국 역시 해당 해협의 통행을 제한한 것과 관련해 ‘모든 당사국’이 항행의 자유를 존중해야 한다고 촉구했다.

구테흐스 총장은 스테판 뒤자리크 대변인을 통해 발표한 성명에서 “이번 분쟁과 관련한 모든 당사국은 국제법에 따라 호르무즈 해협을 포함한 항행의 자유를 존중해야 한다”고 강조했다.

이어 그는 “약 2만명에 달하는 선원들이 이번 분쟁에 휘말려 현재 선박에 고립된 채 날이 갈수록 가중되는 고난에 직면해 있다는 사실을 잊지 말아야 한다”고 말했다.

또 최근 미·이란 종전 협상과 관련해 “논의 자체만으로 (양측의) 진지한 관여 의지를 보여줬으며, 대화 재개를 향한 긍정적이고 의미 있는 발걸음”이라고 평가했다.

그러면서 합의 도출을 위한 지속적인 대화를 촉구하며 “동시에 휴전은 반드시 유지돼야 한다. 모든 위반행위는 중단돼야 한다”고 당부했다.

이번 성명은 지난 11∼12일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란 간 종전 협상이 결렬된 이후, 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 중심으로 한 대이란 해상 봉쇄를 지시한 뒤 발표됐다.

트럼프 “호르무즈 해상 봉쇄 개시···이란이 합의 간절히 원해”

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 동부시간 기준 13일 오전 10시(한국시간 오후 11시)를 기점으로 이란에 대한 해상 봉쇄가 시작됐다고 공식 발표했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 “미 해군의 대이란 해상 봉쇄가 오전 10시 정각부터 개시됐다”고 밝혔다. 또한 ‘다른 국가들도 봉쇄를 지원하느냐’는 질문에 대해 “다른 나라들도 참여할 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604140659001#ENT

이란 대통령 “국제법 틀 안에서만 대화···미 과도한 개입이 합의 막아”

마수드 페제시키안 이란 대통령은 종전을 위한 미국과의 대화가 국제법의 틀 안에서만 진행될 것이라는 입장을 밝혔다. 13일(현지시간) 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 전화 통화에서 “이란은 오직 국제법의 틀 안에서만 대화를 이어갈 것”이라는 원칙을 강조했다. 이어 페제시키안 대통령은 “우리는 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604140742001#ENT

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