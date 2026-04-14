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트럼프, 배달기사와 깜짝 즉석 회견···“나 찍었지?” 돌발 질문

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 음식 배달 기사와 함께 기자들 앞에서 즉석 문답 형식의 회견을 진행했다.

트럼프 대통령은 이날 점심 무렵 백악관 집무실이 위치한 웨스트윙 출입문을 열고 배달 앱 '도어대시' 기사 샤론 시먼스로부터 맥도날드 버거 세트가 담긴 종이봉투를 전달받았다.

이 자리에서 트럼프 대통령은 집무실 밖에서 대기 중이던 풀 기자단을 가리키며 시먼스에게 "여기 있는 사람들과 간단한 기자회견을 해보겠나"라고 제안했다.

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트럼프, 배달기사와 깜짝 즉석 회견···“나 찍었지?” 돌발 질문

입력 2026.04.14 07:56

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 13일(현지시간) 워싱턴 백악관 집무실(오벌오피스) 밖에서 맥도날드 봉투를 들고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 13일(현지시간) 워싱턴 백악관 집무실(오벌오피스) 밖에서 맥도날드 봉투를 들고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 음식 배달 기사와 함께 기자들 앞에서 즉석 문답 형식의 회견을 진행했다.

트럼프 대통령은 이날 점심 무렵 백악관 집무실이 위치한 웨스트윙 출입문을 열고 배달 앱 ‘도어대시’ 기사 샤론 시먼스로부터 맥도날드 버거 세트가 담긴 종이봉투를 전달받았다.

이 자리에서 트럼프 대통령은 집무실 밖에서 대기 중이던 풀 기자단을 가리키며 시먼스에게 “여기 있는 사람들과 간단한 기자회견을 해보겠나”라고 제안했다.

트럼프 대통령은 기자들과 이란 전쟁, 교황과의 갈등, 쿠바 문제 등을 놓고 질의응답을 이어가면서 옆에 서 있던 시먼스에게도 말을 건넸다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 13일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관 집무실(오벌오피스) 밖에서 맥도날드를 배달한 배달 앱 도어대시 기사인 샤론 시먼스를 맞이하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 13일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관 집무실(오벌오피스) 밖에서 맥도날드를 배달한 배달 앱 도어대시 기사인 샤론 시먼스를 맞이하고 있다. AFP연합뉴스

그는 “나에게 투표했다고 생각하는데, 그렇지 않나”라고 물었고, 시먼스는 웃으며 “음, 아마도”라고 답했다.

이어 트럼프 대통령은 평소처럼 민주당을 비판하며 “남성이 여성 스포츠에 참여해야 한다고 보나”라고 질문했다. 이는 그가 민주당을 공격할 때 자주 언급하는 ‘트랜스젠더 선수’ 문제를 겨냥한 발언이다.

시먼스는 “그것에 대해선 정말 의견이 없다”며 답변을 피한 뒤 “나는 팁 비과세에 관해 얘기하러 온 것”이라고 말했다.

‘팁 비과세’(no tax on tips)는 트럼프 대통령이 주요 성과로 내세우는 정책이다. 미국 서비스업 종사자 가운데 팁을 주요 수입원으로 삼는 경우가 많은데, 이들의 팁 소득에 대해 일정 한도까지 소득세를 부과하지 않도록 한 것이 골자다.

트럼프 대통령이 직접 배달 음식을 받기 위해 모습을 드러내고, 자신의 정책을 지지하는 배달 기사와 함께 예정에 없던 즉석 회견을 진행한 점, 그리고 시먼스가 “팁 비과세에 관해 얘기하러 왔다”고 밝힌 점 등을 고려할 때 백악관이 사전에 기획·섭외했을 가능성이 제기된다.

이날 주문된 음식은 치즈버거와 감자튀김 세트로 웨스트윙 직원들이 나눠 먹은 것으로 전해졌다. 해당 메뉴는 트럼프 대통령이 즐겨 먹는 음식이기도 하다.

시먼스는 도어대시를 통해 발표한 성명에서 “팁 비과세는 내가 벌고 마땅히 받아야 할 팁을 더 많이 유지할 수 있게 해준다”며 정책에 대한 지지를 표했다.

10명의 손주를 두고 있으며 암 투병 중인 남편이 있는 시먼스는 2022년부터 약 1만4000건의 배달을 수행했으며, 이번 정책으로 약 1만1000달러(약 1630만원)를 추가로 확보하게 됐다고 밝혔다.

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