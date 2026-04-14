“메타, 디지털 광고 시장에서 구글 제치고 1위” 전망···맞춤형 릴스 효과

인스타그램과 페이스북 등 SNS를 운영하는 메타가 구글을 꺾고 처음으로 디지털 광고 시장 1위에 오를 것이라는 전망이 나왔다.

13일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 광고 리서치업체 이마케터는 올해 메타의 광고 순이익이 2434억6000만달러(약 360조6000억원)로, 구글(2395억4000만달러)을 근소하게 앞설 것으로 예측했다.

구글은 그간 검색 기능을 앞세워 부동의 1위 자리를 지켜왔지만, 올해 메타에 처음으로 1위 자리를 내주게 되는 셈이다.

메타가 운영하는 숏폼 형식의 ‘릴스’와 인공지능(AI) 기능이 광고 수익을 끌어올린 것으로 보인다. 메타에 따르면 AI 맞춤형 추천 시스템으로 미국에서 릴스 시청 시간이 30% 이상 늘었다. 시청 시간이 늘면 이용자에 더 많은 광고를 노출할 수 있다.

구글은 수익성이 높았던 검색 광고에서 주춤하고 있다. 이마케터에 따르면 구글의 올해 미국 검색 광고시장 점유율은 48.5%로, 약 10년 만에 처음으로 50%를 밑돌았다. 소비자들이 구글이 아닌 아마존 등 전자상거래 플랫폼에서 직접 상품을 검색하는 경우가 늘었기 때문으로 풀이된다.

구글의 사업 다각화도 영향을 준 것으로 보인다. 구글은 유튜브에서 광고없이 보는 프리미엄 요금제를 통해 수백억 달러를 벌고 있다. 다만 프리미엄 요금제 이용자가 늘어날수록 광고 노출이 줄어들면서 광고 수익은 줄어든다.

내년에 메타와 구글의 격차는 더 벌어질 것으로 전망된다. 이마케터는 2027년 메타의 연간 광고 순이익이 2850억달러, 구글은 2677억4000만달러를 기록할 것으로 예상했다.