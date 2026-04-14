창간 80주년 경향신문

IMO 총장 “국제 해협 통행료 부과는 불법···위험한 선례”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

아르세니오 도밍게스 국제해사기구 사무총장이 13일 호르무즈 해협을 봉쇄할 권한은 어느 나라에도 없다고 말했다.

미국은 이에 대응해 해협을 역으로 봉쇄하겠다고 경고했으며, 이날 실제 봉쇄에 돌입했다.

도밍게스 총장은 "국제 항행을 위한 국제 해협에 통행료를 도입하는 원칙은 국제 해양법과 관습법에 위배된다"며 "아주 위험한 선례가 될 수 있다"고 지적했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

IMO 총장 “국제 해협 통행료 부과는 불법···위험한 선례”

입력 2026.04.14 08:12

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 11일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAE) 북부 라스알카이마에서 오만 무산담 지역 인근 호르무즈 해협을 지나는 화물선들이 포착되고 있다. 로이터연합뉴스

지난달 11일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAE) 북부 라스알카이마에서 오만 무산담 지역 인근 호르무즈 해협을 지나는 화물선들이 포착되고 있다. 로이터연합뉴스

아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장이 13일(현지시간) 호르무즈 해협을 봉쇄할 권한은 어느 나라에도 없다고 말했다.

AFP 통신에 따르면 도밍게스 사무총장은 “국제법에 따라 어느 국가에도 국제 해협을 통한 항행의 자유 또는 무고한 통행의 권리를 금지할 권리는 없다”고 밝혔다.

이란은 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협을 통제하면서 일부 선박의 통행을 허용하는 대신 비용을 부과한 것으로 알려졌다. 미국은 이에 대응해 해협을 역으로 봉쇄하겠다고 경고했으며, 이날 실제 봉쇄에 돌입했다.

도밍게스 총장은 “국제 항행을 위한 국제 해협에 통행료를 도입하는 원칙은 국제 해양법과 관습법에 위배된다”며 “아주 위험한 선례가 될 수 있다”고 지적했다.

이어 미국의 봉쇄 조치와 관련해서는 “그런다고 문제가 더 쉽게 해결되는 것은 아니다”라며 “사태 해결과 해운 정상화를 위해서는 분쟁 완화가 필요하다”고 강조했다.

그러나 그는 “(전쟁 중) 해협을 통과한 선박이 극히 제한적인 상황이어서 (미국의) 추가 봉쇄가 상황을 눈에 띄게 악화시키지는 않을 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 “호르무즈 해상 봉쇄 개시···이란이 합의 간절히 원해”

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 동부시간 기준 13일 오전 10시(한국시간 오후 11시)를 기점으로 이란에 대한 해상 봉쇄가 시작됐다고 공식 발표했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 “미 해군의 대이란 해상 봉쇄가 오전 10시 정각부터 개시됐다”고 밝혔다. 또한 ‘다른 국가들도 봉쇄를 지원하느냐’는 질문에 대해 “다른 나라들도 참여할 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604140659001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글