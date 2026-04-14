IMO 총장 “국제 해협 통행료 부과는 불법···위험한 선례”

아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장이 13일(현지시간) 호르무즈 해협을 봉쇄할 권한은 어느 나라에도 없다고 말했다.

AFP 통신에 따르면 도밍게스 사무총장은 “국제법에 따라 어느 국가에도 국제 해협을 통한 항행의 자유 또는 무고한 통행의 권리를 금지할 권리는 없다”고 밝혔다.

이란은 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협을 통제하면서 일부 선박의 통행을 허용하는 대신 비용을 부과한 것으로 알려졌다. 미국은 이에 대응해 해협을 역으로 봉쇄하겠다고 경고했으며, 이날 실제 봉쇄에 돌입했다.

도밍게스 총장은 “국제 항행을 위한 국제 해협에 통행료를 도입하는 원칙은 국제 해양법과 관습법에 위배된다”며 “아주 위험한 선례가 될 수 있다”고 지적했다.

이어 미국의 봉쇄 조치와 관련해서는 “그런다고 문제가 더 쉽게 해결되는 것은 아니다”라며 “사태 해결과 해운 정상화를 위해서는 분쟁 완화가 필요하다”고 강조했다.

그러나 그는 “(전쟁 중) 해협을 통과한 선박이 극히 제한적인 상황이어서 (미국의) 추가 봉쇄가 상황을 눈에 띄게 악화시키지는 않을 것”이라고 덧붙였다.