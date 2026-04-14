‘소방관 순직’ 완도 냉동창고 화재 책임 30대 중국인 구속영장

위험한 화기 사용하다 화재···오전 ‘영결식’

소방관 2명이 순직한 전남 완도 수산물가공공장에서 공사 도중 불을 낸 30대 중국인에 대해 구속영장이 신청됐다.

전남 완도경찰서는 14일 공장 바닥 에폭시 제거 작업 과정에서 화기를 사용해 불을 낸 혐의(업무상실화)로 30대 중국인 노동자 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 12일 오전 완도군 군외면 한 수산물가공공장 1층 냉동창고에 불을 낸 혐의다. A씨는 냉동창고 바닥 에폭시 시공을 위해 기존의 페인트를 제거하려고 화기인 토치를 사용하다 불을 낸 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 미등록 이주노동자 신분인 것을 확인하고 도주 우려 등을 고려해 구속영장을 신청했다. A씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 이날 오후 2시 광주지법 해남지원에서 열린다.

경찰은 A씨에게 작업을 지시한 시공업체 대표 B씨에 대해서도 조사 중이다. B씨는 작업을 지시하고 자리를 비우면서 화기 사용 시 ‘2인1조’ 안전 수칙이 지켜지지 않은 것으로 보고 있다.

경찰은 B씨가 작업을 지시한 만큼 책임을 물을 수 있을지를 조사해 신병 처리 여부를 결정할 방침이다.

지난 12일 오전 8시25분쯤 완도군 군외면 한 수산물 가공업체에서 발생했다. 신고를 받고 현장에 도착한 소방대원 7명은 2차 진입을 했다가 불길이 확산하면서 이 중 2명이 숨졌다.

순직한 소방관들에 대한 영결식은 이날 오전 완도농어민문화체육센터에서 엄수된다.