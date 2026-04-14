“지지해주세요” ARS 전화 27만건 돌린 경주시장 예비후보···선관위, 경찰에 고발

경북 경주시선거관리위원회는 자동응답시스템(ARS) 전화를 이용해 불법 선거운동을 한 혐의(공직선거법 위반)로 경주시장 선거 예비후보 A씨와 관계자 B씨를 경주경찰서에 고발했다고 14일 밝혔다.

선관위에 따르면 A씨는 지난 3월 말 자신을 지지해달라는 내용의 음성메시지를 녹음했고, B씨는 이달 초 해당 메시지를 ARS 방식으로 경주시민 등에게 발송한 혐의를 받고 있다. 발송 건수는 27만여건에 달하며, 이 가운데 9만7000여건이 실제 수신된 것으로 파악됐다.

공직선거법은 전화 선거운동의 경우 송·수화자가 직접 통화하는 방식에 한해 일정 시간대 내 허용하고 있으며, 컴퓨터를 이용한 자동 송신장치를 활용한 전화 발송은 금지하고 있다. 이를 위반할 경우 2년 이하의 징역 또는 400만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

또 당원이 아닌 사람에게 투표권을 부여하는 방식의 당내경선에서는 법에 규정된 방법 외의 방식으로 선거운동을 할 수 없으며, 이를 어길 경우에도 같은 수준의 처벌을 받을 수 있다.

선관위 관계자는 “이번 사안은 금지된 자동 발신 방식의 선거운동에 해당한다고 판단해 고발 조치했다”고 말했다.