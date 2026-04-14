1명 숨진 HD현대중공업 ‘홍범도함’ 화재 원인 나올까···경찰·소방 합동감식

잠수함 내 배터리룸 중심으로 살펴볼 듯 노조 “명백한 인재···‘2인1조’ 안 지켜져”

협력업체 노동자 1명이 사망한 HD현대중공업 해군 잠수함 ‘홍범도함’ 화재 사고 원인을 찾기 위한 합동감식이 14일 진행된다.

울산경찰청은 국립과학연구원, 소방 당국 등과 함께 이날 오전 10시30분 HD현대중공업 울산조선소 잠수함 공장에서 합동감식을 한다고 밝혔다. 감식은 화재가 발생했을 가능성이 큰 잠수함 내 배터리룸을 중심으로 이뤄질 것으로 예상된다.

경찰은 감식과 별도로, 당시 현장 작업자를 만나 조사를 진행해 당시 작업내용과 안전 조치 등과 관련한 서류 일부를 분석하고 있다. 고용노동부도 전반적인 작업과정을 살펴보고 있는 것으로 알려졌다.

지난 9일 오후 1시35분쯤 HD현대중공업 울산조선소에서 정비 작업 중이던 해군 214급 잠수함 홍범도함에서 화재가 발생했다. 당시 잠수함 작업자 47명 중 46명은 무사히 대피했다. 하지만 협력업체 소속 60대 노동자 1명이 잠수함 속에 고립됐다가 33시간여 만에 숨진 채 발견됐다. 이 노동자는 당시 청소작업에 투입된 것으로 전해졌다.

HD현대중공업 노조는 “잠수함 사망사고는 명백한 인재”라고 주장한다. 잠수함이라는 특수 선박의 구조적 위험을 방치한 게 사고의 원인이라는 이유에서다.

노조 측은 최근 성명을 통해 “화재시 대피가 극도로 어려운 구조임에도 불구하고, 밀폐구역 작업시 필수인 ‘2인1조’ 수칙이 지켜지지 않았다”고 주장했다.