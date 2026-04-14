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인천시가 중동전쟁 여파로 어려움을 겪는 시민들을 위해 지역화폐인 '인천 e음 카드'의 캐시백을 3개월간 10%에서 20%로 확대하고, 주유소 기름값도 ℓ당 400원 할인해 주기로 했다.

유 시장은 "중동전쟁과 국제 정세 불안에서 시민들의 부담을 덜어주기 위해 이번 추경 예산을 편성했다"며 "신속한 집행을 통해 시민들이 하루라도 덜 힘들도록 하겠다"고 말했다.

추경 예산 중 1145억원은 민생 안정과 소상공인을 위해 인천 e음 카드 혜택을 대폭 확대했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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ℓ당 400원 할인···‘e음 카드’로 기름값 결제하면 혜택 받는다

입력 2026.04.14 10:00

수정 2026.04.14 11:27

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5~7월 캐시백 10%서 20%로 확대

인천시, 민생지원 추경 1657억 편성

14일 인천시청 브리핑룸에서 유정복 인천시장이 ‘인천형 민생체감 추경예산’에 대해 설명하고 있다. 인천시 제공

14일 인천시청 브리핑룸에서 유정복 인천시장이 ‘인천형 민생체감 추경예산’에 대해 설명하고 있다. 인천시 제공

인천시가 중동전쟁 여파로 어려움을 겪는 시민들을 위해 지역화폐인 ‘인천 e음 카드’의 캐시백을 3개월간 10%에서 20%로 확대하고, 주유소 기름값도 ℓ당 400원 할인해 주기로 했다.

유정복 인천시장은 14일 민생지원을 위해 추경 예산 1657억원을 편성, 이달 중 인천시의회의 심의를 거쳐 시행하겠다고 밝혔다.

유 시장은 “중동전쟁과 국제 정세 불안에서 시민들의 부담을 덜어주기 위해 이번 추경 예산을 편성했다”며 “신속한 집행을 통해 시민들이 하루라도 덜 힘들도록 하겠다”고 말했다.

추경 예산 중 1145억원은 민생 안정과 소상공인을 위해 인천 e음 카드 혜택을 대폭 확대했다. 5월부터 7월까지 3개월간 캐시백을 10%에서 20%로 두 배 올리고, 월 사용 한도도 30만원에서 50만원으로 상향, 조정한다.

주유소 기름값도 ℓ당 400원 낮춘다. 그동안 매출 30억 이하 주유소에서 사용하던 인천 e음 카드를 인천의 367개 모든 주유소로 사용을 확대하고, 인천 e음 카드로 결제하면 20% 캐시백을 제공, 월간 한도 50만원 이내에서 ℓ당 400원의 할인 효과가 있다.

또한 정부가 지원하는 고유가 피해지원금에 기초생활수급자와 차상위계층·한부모 가정 등 30만명에 5만원을 추가로 지급한다.

이 밖에도 노후 택시 폐차 지원 대상을 666대(1대당 150만원)에서 1600대로 대폭 늘리고, 화물자 유가보조금도 증액하기고 했다.

매달 지급되는 농어업인 수당 5만원도 다음 달에 1년 치 60만원을 일시불로 지급해 농번기 농민들의 경제적 어려움을 덜어주기로 했다.

인천시는 정부가 고유가 피해지원금 중 20%를 지방자치단체에게 부담하도록 한 것은 지방채를 발행해 충당하기로 했다.

인천시는 이번 추경을 편성해도 인천시의 채무비율은 14.9%에 불과하다고 설명했다.

인천형 민생체감 추경예산안 주요 내용. 인천시 제공

인천형 민생체감 추경예산안 주요 내용. 인천시 제공

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