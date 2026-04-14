[속보] 조국 “경기 평택을 출마…저만이 민주개혁진영 승리 가져올 수 있어”

조국 조국혁신당 대표가 14일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을 지역에 출마하겠다고 밝혔다.

조 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “평택을 국회의원 재선거에 출마하겠다”며 “조국혁신당의 열세번째 국회의원이 되어 집권 민주당 소속 의원보다 더 뜨거운 마음으로 ‘내란 완전 종식, 진짜 개혁 완수’라는 시대적 과제를 책임지고 실천하겠다”고 말했다.

조 대표는 “평택을 출마는 정치인이 된 후 줄기차게 역설해 온 이상과 같은 저의 비전과 가치, 그리고 원칙과 소신에 따라 이뤄졌다”며 “이제 평택을 국회의원이 되어 평택의 혁신과 도약을 위해 헌신하겠다”고 말했다.

조 대표는 “평택을에서 국힘 제로(0)를 실현하겠다”며 “평택을은 지난 19대·20대·21대 총선에서 국민의힘이 내리 승리한 곳으로 민주개혁 진영에게 험지 중의 험지”라고 말했다.

조 대표는 “친윤(친윤석열) 부정선거 음모론자이자 내란 피의자인 황교안씨가 깃발을 들었다”며 “그는 평택 미군기지인 캠프 험프리스 앞에서 전한길씨가 주도한 극우 집회까지 참여했다”고 말했다. 그는 “내란 옹호 정당인 국민의힘에서는 텃밭을 회복하겠다고 3선 국회의원인 유의동 예비후보를 비롯한 네 명이 각축을 벌이고 있다”고 말했다.

조 대표는 “감히 말한다. 저 조국만이 유일하게 이러한 극우 내란 정치세력을 모두 격퇴하고, 민주개혁 진영의 확실한 승리를 가져올 수 있다”며 “조국혁신당 당원들은 물론 민주당 당원들과 많은 국민들도 국힘 제로를 위한 길에 앞장서라고 당부했다”며 “반드시 승리해서 평택의 정치를 바로 세우고, 민주개혁 진영의 지평을 넓히겠다”고 말했다.

조 대표는 “저 조국, 평택에 연고가 없다”며 “그러나 평택을 도약시킬 비전과 정책, 그리고 이를 실행할 능력만큼은 누구보다 앞선다고 감히 자부한다”고 말했다. 그는 “연고를 넘어선 실력으로, 지연을 넘어선 가치로, 평택을 바꾸겠다”고 말했다.

조 대표는 “평택을에는 조국혁신당의 지역위원회가 없다. 당원도 소수”라며 “오로지 국민 여러분만 믿고 간다”고 말했다. 그는 “조국혁신당 창당 시 ‘백척간두 진일보’한 저를 받아주셨던 것처럼, 다시 한번 받아주십시오”라며 “다시 한번 도와주십시오. 다시 한번 손을 잡아 주십시오”라고 말했다.

경기 평택을은 이병진 더불어민주당 전 의원의 지역구였으나, 이 전 의원이 지난 1월 공직선거법 위반에 따른 당선무효형이 확정되면서 이번 지방선거에서 재선거가 치러지게 됐다.