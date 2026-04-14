알 품은 왜가리·황조롱이·삵 등···한강 생태계는 ‘회복중’

서울시는 최근 한강 생태를 모니터링한 결과 알을 품은 왜가리와 멸종위기 야생동물인 수달, 황조롱이, 삵의 활동이 확인됐다고 14일 밝혔다.

여의도샛강생태공원에서는 왜가리 4개체가 포란(抱卵)하는 장면이 포착됐다. 또 잉어 100여개체가 산란 활동을 하는 모습도 관찰됐다. 왜가리는 하천과 습지 환경에 서식하는 대표적인 조류로 안정적 서식 환경과 먹이 자원이 확보돼야 번식이 가능하다. .

고덕·암사생태공원과 한강변 일대에서는 제비 등 조류 37여 종이 확인됐다. 또 삵과 수달의 흔적도 발견했다. 산개구리와 올챙이가 출현하고 박새가 번식하는 등 계절 변화에 따른 생태활동이 활발히 이뤄지는 모습이 관찰됐다.

난지한강공원에서는 주로 저녁 시간대에 활발히 활동하는 수달의 활동이 확인됐다. 수달은 하천 생태계 내 먹이사슬을 유지하는 핵심 종이다.

강서습지생태공원에서는 맹금류인 황조롱이와 청딱다구리, 밀화부리 등 조류 40여종이 관찰됐다. 황조롱이는 도심에서도 서식하는 대표적인 소형 맹금류로 안정적인 서식 환경이 유지돼야 번식 활동이 활발해진다. 청딱다구리는 봄철 번식기를 맞아 활동이 활발해지는 대표적인 텃새다.

뚝섬·잠실한강공원 자연학습장에서는 제비꽃, 민들레, 큰개불알풀, 광대나물 등 봄을 알리는 풀꽃과 매화, 개나리, 벚꽃, 살구꽃 등 여러 나무꽃이 피어 계절 변화를 체감할 수 있는 환경이 조성되고 있다.

시는 자연과 공존하는 도시 환경의 중요성을 알리기 위한 다양한 프로그램을 운영할 계획이다. 가족 단위 참여를 중심으로 시민들이 자연을 가까이에서 이해하고 체험할 수 있는 프로그램을 구성할 방침이다.

박진영 미래한강본부장은 “생태 프로그램 운영 관리 민간 위탁 단체와 협력해 지속적인 생태 모니터링을 추진해 왔으며, 이를 통해 다양한 생물의 서식과 번식이 확인되는 성과를 거두고 있다”며 “앞으로도 모니터링 결과를 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 생태 체험 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.