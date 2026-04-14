“나이테로 밝힌 1626년 동시 중건”···남원 광한루, 국보 승격 ‘재도전’

16일 국가유산청 심의···2023년 ‘보류’ 사유였던 ‘건축 시기 불일치’ 과학적 입증

전북 남원시가 조선 누각 건축의 정수로 꼽히는 광한루의 국보 승격에 다시 도전한다. 2023년 ‘보류’ 판정 이후 3년 만의 재심의로 그간 제기된 학술적 쟁점을 과학적 데이터로 보완했다는 점에서 결과에 관심이 쏠린다.

남원시는 오는 16일 국가유산청 문화유산위원회가 국가 보물인 광한루의 국보 지정 여부를 심의할 예정이라고 14일 밝혔다.

앞서 2023년 심의 당시 광한루는 본루와 익루(건물에 덧붙인 누각)의 건축 시기 및 양식의 동일성이 명확하지 않다는 이유로 ‘보류’ 결정을 받은 바 있다. 이에 시는 지난 1년간 두 누각의 주요 기둥과 부재를 대상으로 연륜 연대(나이테) 분석을 했다. 그 결과 본루와 익루가 모두 1626년(인조 4년)에 함께 중건됐음을 입증하는 결정적 데이터를 확보하며 학술적 의문을 해소했다.

최규호 남원시 문화예술과 학예연구사는 “당시 ‘보류’는 가치 자체를 부정한 것이 아니라 근거 보완을 요구한 절차적 조처였다”며 “핵심 쟁점이었던 건축 시기의 일체감이 과학적으로 증명된 만큼 이번에는 긍정적인 결과를 기대하고 있다”고 밝혔다.

광한루는 1419년 황희 정승이 유배 중 ‘광통루’로 창건한 이래, 1444년 정인지가 그 수려함에 감탄해 ‘광한루’로 이름을 고쳐 불렀다. 이후 1582년 송강 정철이 연못에 삼신산을 상징하는 섬들을 조성하며 조선 시대 선비들이 지향한 ‘신선 사상’이 응축된 독창적 공간 구조를 완성했다.

정유재란 때 소실된 후 1626년 재건된 광한루는 조선 중기 목조건축의 조형미와 구조적 완성도를 보여주는 대표적 사례다. 평양 부벽루, 진주 촉석루, 밀양 영남루와 함께 ‘우리나라 4대 누각’으로 불리며 1963년 보물로 지정됐다.

국보는 보물 중에서도 인류 문화사적 가치가 탁월하고 희소성이 높은 유산을 대상으로 엄격한 심의를 거쳐 지정된다. 심의 결과는 당일 결정될 가능성이 크며 이후 한 달간의 예고 기간과 각계 의견 수렴을 거쳐 국보 지정이 최종 확정된다.