[속보]코스피 3% 급등, 한 달 반 만에 6000선 돌파···SK하이닉스 역대 최고가 경신

미국·이란 전쟁의 종전 기대감이 재확산되고 글로벌 반도체주가 강세를 보이면서 14일 코스피 지수가 3% 넘게 급등, 한 달 반 만에 6000선을 탈환했다.

이날 코스피는 오전 10시12분 기준 전장보다 191.56포인트(3.3%) 오른 6000.18에 거래되고 있다. 코스피가 장중 6000선을 웃돈 것은 미국·이란 전쟁 직후 지수가 급락했던 지난달 3일 이후 약 한 달 반 만이다.

이날 유가증권시장에서 개인은 7570억원 순매도에 나선 반면 외국인은 3500억원 기관은 3570억원 순매수에 나서며 지수를 끌어올리고 있다.

지수를 이끈 것은 반도체였다. SK하이닉스는 장중 8% 넘게 올라 112만4000원을 기록하며 역대 장중 최고가를 새로 썼다. SK하이닉스가 정규장에서 ‘110만닉스’를 웃돈 것은 이날이 처음이다. SK하이닉스는 지난 2월26일 109만9000원까지 오른 뒤 전쟁 여파로 급락세를 보였다.

삼성전자는 3.5% 넘게 올라 장중 20만9000원까지 올랐다.

미국과 이란이 결국 종전 협상에 합의할 것이란 낙관론이 퍼지면서 이날 글로벌 금융시장은 안정세를 보였다. 전날 100달러를 웃돌며 급등한 국제 유가는 배럴당 96달러 아래로 내려왔고 미 국채금리는 하락세를 보였다. 전쟁 타결 낙관론과 주요 반도체 기업의 호실적에 힘입어 반도체주를 모은 필라델피아 반도체지수는 9거래일 연속 상승 마감했다.