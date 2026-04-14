미국 역봉쇄 직전 이란 연계 선박 2척 호르무즈 해협 빠져나가

미국이 13일(현지시간) 호르무즈 해협 봉쇄를 개시하기 몇 시간 전, 이란과 연관된 선박 2척이 해협을 통과해 페르시아만을 빠져나갔다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

선박 추적업체 케이플러에 따르면 이 가운데 한 척은 이란산 나프타를 실은 것으로 추정되는 파나마 국적의 오로라호다. 해당 선박은 제재 대상이며 과거에도 이란산 화물을 운송한 전력이 있다.

또 마셜제도 국적의 뉴퓨처호 역시 아랍에미리트(UAE)에서 가스오일을 적재한 뒤 호르무즈 해협을 통과한 것으로 파악됐다. 이 선박 또한 직전까지 세 차례 이란과 거래한 이력이 있는 것으로 알려졌다.

케이플러의 알렉시스 엘렌더 연구원은 봉쇄 발효 직전 상황에 대해 “여전히 극소수의 무역선이 해협을 통과했다”고 전했다. 다만 이란과 무관한 주요 해운사들은 위험을 감수하면서까지 해협을 이용하지 않고 있다고 설명했다.

이란 전쟁 이전 하루 평균 120척 이상이 통과하던 호르무즈 해협의 통항량은 미국의 봉쇄를 앞둔 이틀 동안 28척으로 급감한 것으로 집계됐다.

앞서 미국이 봉쇄 방침을 예고한 이후 해협 진입을 시도하다가 방향을 틀거나, 반대로 해협을 빠져나가려는 선박들도 다수 포착됐다.

미국은 미 동부시간 기준 13일 오전 10시(한국시간 오후 11시)를 기해, 전 세계 원유·가스 물동량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협을 중심으로 대이란 해상 봉쇄에 착수했다.