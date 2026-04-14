[속보] 국민의힘 경북지사 후보에 이철우 확정…김재원 탈락

국민의힘 공천관리위원회는 경북지사 경선 결과 이철우 경북지사가 김재원 최고위원을 꺾고 후보로 확정됐다고 14일 발표했다. 이 지사는 더불어민주당 경북지사 후보인 오중기 전 청와대 선임행정관을 상대로 3선에 도전한다.

이 지사는 지난해 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 무대에 올라 애국가를 부르는 등 반탄(탄핵 반대)파 인사로 꼽힌다.