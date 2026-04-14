“트럼프·푸틴에 전화 안 한다”···‘헝가리 총선 압승’ 머저르, 외교노선 전환 시사

“미, 중요한 파트너” 정부 차원 협력 강조 전임 오르반의 트럼프 밀착 행보와는 거리 러시아와도 “실용적 관계 모색” 국익 중심

헝가리 총선에서 압도적 승리를 거둔 머저르 페테르 티서당 대표는 13일(현지시간) 미국과 러시아 정상 모두에게 전화하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

로이터·블룸버그통신에 따르면 머저르 대표는 이날 부다페스트에서 열린 기자회견에서 “도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화하지 않을 것”이라고 말했다. 다만 “미국은 매우 중요한 파트너”라며 “좋은 관계를 유지할 필요가 있다”고 강조했다.

이어 “J D 밴스 미국 부통령이 워싱턴은 헝가리 차기 정부와 협력할 것이라고 말했다”고 전했다. 이는 미국과의 협력은 이어가되, 트럼프 대통령과 밀착해온 오르반 빅토르 총리와는 다른 외교 노선을 취하겠다는 의미로 해석된다.

머저르 대표는 또 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 전화하지 않겠다”며 “러시아와는 실용적인 관계를 모색할 것”이라고 밝혔다. 이는 과거 푸틴 대통령 앞에서 러시아를 ‘사자’, 헝가리를 ‘사자를 돕는 생쥐’로 비유해 논란을 빚었던 오르반 총리와 달리 국익 중심의 외교를 추진하겠다는 의지로 풀이된다.

러시아·우크라이나 전쟁과 관련해서는 “어느 나라도 다른 국가에 영토 포기를 요구할 권리는 없다”며 “푸틴 대통령과 대화할 경우 우크라이나에서의 살육을 중단하라고 말할 것”이라고 밝혔다.

오르반 총리가 반대해온 유럽연합(EU)의 우크라이나 900억 유로(약 156조원) 대출 지원과 관련해서는 “이미 결정된 사안”이라며 더 이상 저지하지 않겠다고 했다. 다만 “헝가리는 이 대출에서 ‘옵트 아웃’했다”며 재원 조성에는 참여하지 않겠다고 덧붙였다.

우크라이나의 EU 가입 문제에 대해서는 “국민투표에 부쳐야 할 사안”이라면서도 “향후 10년 내 가입은 어려울 것”이라며 부정적인 입장을 내비쳤다.

또 EU가 동결한 약 200억유로(약 34조원) 규모의 기금을 조속히 정상화하겠다는 의지도 밝혔다. 그는 이날 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 관련 사안을 논의할 예정이다.

머저르 대표는 “헝가리 국익을 고려할 때 유로존 가입이 바람직하다”며 “논의를 거쳐 유로화 도입 시점을 정할 것”이라고 밝혔다.

우크라이나와의 관계 개선과 관련해서는 “우크라이나 내 헝가리계 소수민족의 권리가 핵심”이라고 말했다. 우크라이나 서부 트란스카르파티아 지역에 거주하는 약 15만명의 헝가리계 주민 문제는 양국 간 민감한 현안으로 꼽힌다.

이와 함께 머저르 대표는 총리 임기를 2선으로 제한하는 헌법 개정을 추진하겠다는 뜻도 밝혔다. 이는 오르반 총리의 재집권 가능성을 차단하려는 조치로 해석된다.

아울러 정부 전반을 감독하는 새로운 기구를 설치하는 등 반부패 개혁도 추진하겠다고 밝혔으며, 오르반 진영의 영향력이 지적돼온 국영방송 뉴스 송출은 당분간 중단하기로 했다.

머저르 대표는 내달 초 첫 해외 일정으로 폴란드 바르샤바를 방문할 예정이며, 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 회동 의사도 밝혔다.