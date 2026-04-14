허태정 전 대전시장 후보 확정에 민주당 ‘원팀’ 결집···이장우 시장은 견제구

허태정 전 대전시장이 더불어민주당 대전시장 후보로 확정되면서 경쟁 후보들과 조국혁신당 등이 ‘원팀’을 내세우며 결집하는 모습이다. 4년 만에 허 전 시장과 ‘리턴매치’를 치르게 된 국민의힘 소속 이장우 현 대전시장은 “민선 7기 시정에 대한 사죄로 선거에 임하라”며 견제구를 날렸다.

민주당 대전시장 후보 경선에 도전했다 1차 경선에서 탈락한 장종태 국회의원은 14일 SNS를 통해 “이제 경쟁의 시간은 끝났다”며 “치열했던 경쟁은 잊고 민주당의 이름으로 하나가 되고, 허태정 후보를 중심으로 단단한 ‘원팀’이 되어 뭉치자”고 밝혔다.

경선에서 마지막까지 허 전 시장과 경쟁했던 장철민 국회의원도 전날 경선 결과 발표 직후 “경선 결과를 겸허히 수용한다”며 “민주당의 본선 승리를 이끌 수 있도록 흔들림 없는 ‘원팀’이 되어 허 후보의 당선을 돕겠다”는 입장을 내놨다.

민주당 대전시장 경선에는 허 전 시장과 장종태·장철민 의원 등 3명이 도전해 허 전 시장과 장철민 의원이 결선에 진출했고, 지난 13일 끝난 결선 투표에서 허 전 시장이 최종 후보로 선출됐다. 이 과정에서 장종태·장철민 의원은 경선 전부터 ‘장·장연대’를 내세워 허 전 시장을 견제했었다.

허 전 시장은 후보 확정 이후 입장문을 통해 “경선 과정에서 선의의 경쟁을 펼친 두 분 모두 훌륭하고 소중한 당의 자산”이라며 “저를 대전시장 후보로 세워주신 것은 ‘원팀’이 돼 내란잔당을 척결하고 민생을 회복시키라는 준엄한 명령이라고 생각한다”고 밝혔다.

조국혁신당 대전시당도 이날 허 전 시장에 대한 지지 의사를 밝혔다. 조국혁신당 대전시장은 성명을 통해 “공직선거법이 허용하는 범위의 최대치로 민주당 허태정 후보를 적극 지지하겠다”며 “대전의 새로운 미래를 여는 길은 민주진보세력의 단결과 혁신뿐”이라고 밝혔다.

일찌감치 국민의힘 대전시장 후보로 공천을 확정지은 이장우 현 시장은 상대 후보가 된 허 전 시장을 즉각 견제하고 나섰다. 이 시장은 전날 “허태정 후보 선출을 진심으로 확용하며 축하드린다”면서도 “경선 과정에서 보여준 위대한 대전시민과 이룩한 대전시정 성과에 대한 무지에 깊은 우려를 표한다”고 밝혔다.

이어 “대전시민 앞에 역대 최악의 시정으로 지탄받은 민선 7기 시정에 대한 사죄와 참회로 선거에 임해주시길 당부한다”며 “민선 8기 시정은 지지부진했던 도시철도 2호선 트램을 비롯해 유성복합터미널, 갑천호수공원, 베이스볼드림파크 등 모든 적체를 압도적으로 추진한 성취의 시간이었다”고 허 전 시장을 겨냥하면서 자신의 성과를 내세웠다.

2018년 치러진 대전시장 선거에서는 이장우 현 시장과 허태정 전 시장이 맞붙어 51.19%를 득표한 이 시장이 허 전 시장(48.80%)을 2.39%포인트 차로 누르고 당선됐다.