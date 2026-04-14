창간 80주년 경향신문

“공항·호텔보다 수수료 싸다”···무인 환전기 설치하는 인천지하철

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시가 인천지하철 1·2 호선 5개역에 달러와 엔화 등 15개 외화를 환전할 수 있는 무인 환전 키오스크를 도입한다.

현재 인천에는 24대의 무인 환전기가 운영 중이지만, 대부분 호텔과 인천공항에 집중돼 접근성이 떨어진다는 지적이다.

인천지하철역에 무인 환전기를 설치하면 은행이나 공항을 방문해야 했던 외국인 유학생과 근로자들의 금융 편의가 크게 향상될 전망이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“공항·호텔보다 수수료 싸다”···무인 환전기 설치하는 인천지하철

입력 2026.04.14 10:46

수정 2026.04.14 10:54

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

외국인들이 인천지하철역에 설치된 무인 환전기를 이용하고 있다. 인천시 제공

외국인들이 인천지하철역에 설치된 무인 환전기를 이용하고 있다. 인천시 제공

인천시가 인천지하철 1·2 호선 5개역에 달러와 엔화 등 15개 외화를 환전할 수 있는 무인 환전 키오스크를 도입한다.

인천시는 유동 인구와 외국인이 많이 이용하는 인천지하철 1·2호선 5개역에 무인 환전기를 단계적으로 설치할 예정이라고 14일 밝혔다.

지난 13일 부평역과 인천터미널역, 테크노파크역에 무인 환전기가 설치됐고, 다음달 계양역과 검암역에 추가 설치된다.

인천에는 외국인 16만9000여명 살고 있고, 2024년 외국인 관광객은 103만명으로 환전 수요가 계속 늘고 있다.

현재 인천에는 24대의 무인 환전기가 운영 중이지만, 대부분 호텔과 인천공항에 집중돼 접근성이 떨어진다는 지적이다.

인천지하철역에 무인 환전기를 설치하면 은행이나 공항을 방문해야 했던 외국인 유학생과 근로자들의 금융 편의가 크게 향상될 전망이다.

무인 환전기는 달러와 엔화 등 최대 15개국 외화를 원화로 환전할 수 있으며, 외화 구매도 가능하다. 또한 모바일 앱을 통해 외화를 카드에 충전할 수 있고, 점자 버튼과 음성 안내 서비스는 물론 각 국가별로 환율도 표출된다.

인천시 관계자는 “무인 환전기에서 환전하면 공항이나 호텔보다 환전 수수료가 저렴하다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글