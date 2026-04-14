“공항·호텔보다 수수료 싸다”···무인 환전기 설치하는 인천지하철

인천시가 인천지하철 1·2 호선 5개역에 달러와 엔화 등 15개 외화를 환전할 수 있는 무인 환전 키오스크를 도입한다.

인천시는 유동 인구와 외국인이 많이 이용하는 인천지하철 1·2호선 5개역에 무인 환전기를 단계적으로 설치할 예정이라고 14일 밝혔다.

지난 13일 부평역과 인천터미널역, 테크노파크역에 무인 환전기가 설치됐고, 다음달 계양역과 검암역에 추가 설치된다.

인천에는 외국인 16만9000여명 살고 있고, 2024년 외국인 관광객은 103만명으로 환전 수요가 계속 늘고 있다.

현재 인천에는 24대의 무인 환전기가 운영 중이지만, 대부분 호텔과 인천공항에 집중돼 접근성이 떨어진다는 지적이다.

인천지하철역에 무인 환전기를 설치하면 은행이나 공항을 방문해야 했던 외국인 유학생과 근로자들의 금융 편의가 크게 향상될 전망이다.

무인 환전기는 달러와 엔화 등 최대 15개국 외화를 원화로 환전할 수 있으며, 외화 구매도 가능하다. 또한 모바일 앱을 통해 외화를 카드에 충전할 수 있고, 점자 버튼과 음성 안내 서비스는 물론 각 국가별로 환율도 표출된다.

인천시 관계자는 “무인 환전기에서 환전하면 공항이나 호텔보다 환전 수수료가 저렴하다”고 말했다.