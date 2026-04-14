이 대통령 “서류 복사하는 직원도 다주택자는 안 돼”…부동산 정책 이해충돌 차단 재차 강조

지난달 SNS 글 이어 국무회의서 발언 “이해관계에 있는 사람 전부 빼라고 했다”

이재명 대통령은 14일 부동산 정책 수립 과정에서 다주택 공직자 배제와 관련해 “이해관계가 절대 침투할 수 없게, 기안 용지를 복사하는 직원조차도 다주택자는 안 된다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 “다주택자 그다음에 고가 주택 보유자, 부동산 과다 보유자 등을 주택 정책 입안·결재·승인·논의 과정에서 다 빼라고 했는데 그거 다 하고 있냐”고 물은 뒤 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이어 “누가 관리를 하고 있냐”며 “정책 결정 과정에서 부동산 이해관계에 있는 사람을 전부 빼라고 했는데”라고 했다.

이에 김용범 청와대 정책실장은 “부처별로 차관들이 관리하고 있다. 재경부·기획예산처·금융위원회·정책실 포함해서 그렇게 부처별로 다 하고 있다”고 답했고, 이 대통령은 “서류 복사하는 사람들도 다 빼라”며 “철저하게 준비를 잘해달라”고 했다.

앞서 이 대통령은 지난달 말 SNS를 통해 “주택과 부동산 정책의 논의·입안·보고·결재 과정에서 다주택자와 비거주 고가 주택 소유자, 부동산 과다 보유자를 배제하도록 청와대와 내각에 지시했다”고 밝힌 바 있다.