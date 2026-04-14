복지부, 주사기·주사침 매점매석 금지 후속조치···긴급현장조사·핫라인 가동

보건복지부가 주사기·주사침 매점매석 금지 고시 발령에 따른 후속 대응에 나섰다. 긴급현장조사를 실시하고, 혈액투석 전문의원 주사기 핫라인을 가동하는 등 중동전쟁 여파로 불거진 의료제품 수급 불안 해소에 속도를 낸다.

복지부는 14일 의사협회·병원협회 등 12개 보건의약단체, 산업통상자원부, 식품의약품안전처 등과 함께 ‘중동전쟁 대응 제3차 보건의약단체 회의’를 열고 의료제품 수급 안정화 방안을 논의했다. 정부는 이날 0시를 기해 오는 6월 30일까지 한시적으로 적용되는 ‘주사기 및 주사침 매점매석행위 금지 등에 관한 고시’를 발령했다. 이날 회의에서는 고시 시행에 따른 후속 대응 방안이 논의됐다.

우선 정부는 이번 주부터 종합병원 등을 대상으로 ‘수급불안 의료제품 긴급현장조사’에 착수한다. 주사기와 주사침 등 의료기관에서 사용하는 의료제품 재고량과 최근 구매계약 현황을 점검해 과다재고 보유나 사재기 등 수급 불안정을 초래하는 행위를 행정지도할 계획이다.

수급 차질이 환자 생명과 직결되는 취약 분야를 위해 ‘혈액투석 전문의원 주사기 핫라인’도 가동한다. 대한의사협회가 운영하는 온라인 장터를 통해, 혈액투석을 전문으로 시행하는 의원급 의료기관에 필수 소모품인 주사기가 안정적으로 공급되도록 지원할 방침이다.

식약처에는 신고센터가 설치되며, 각 시·도와 합동 단속반을 꾸려 위반 행위를 조사한다. 고시에 따라 제조·판매업자는 주사기 4종(일반·치과용·필터·인슐린)과 주사침 3종(비멸균·멸균·치과용)을 폭리 목적으로 과다 보유하거나 판매를 기피하고 특정 구매처에 물량을 몰아주는 행위가 금지된다.

기존 사업자는 지난해 월평균 판매량의 150%를 초과해 5일 이상 보관하거나 월평균 판매량의 110%를 넘겨 판매해선 안 된다. 신규 사업자는 제조·매입일로부터 10일 이내 판매·반환하지 않는 행위가 금지된다. 의료기관의 경우 매점매석 행위로 처벌받는 대상은 아니지만, 고시에 따라 정해진 물량 이상을 구매할 수 없게 돼 사실상 과다 구매 제한을 받게 된다. 정부는 유통질서 교란 행위에는 엄중 대응한다는 방침이다.

불법 유통 차단과 함께 지원책도 병행한다. 중소 제조업체를 대상으로 한 긴급경영안정자금 지원 사업에 의료제품 생산 기업이 포함될 수 있도록 관계부처와 협의 중이다. 원료가격 인상과 환율 변동 등 악화된 시장 상황을 반영해 일선 의료기관의 어려움을 최소화하기 위한 수가 개선 방안도 검토할 계획이다.

정은경 복지부 장관은 “정부는 의료제품 공급에 문제가 없도록 석유화학 원료를 보건의료분야에 충분히 공급하고, 불안감으로 인한 매점매석 행위를 금지해 유통질서를 안정화시킬 것”이라며 “제조와 유통을 담당하는 기업들과 의료기관, 약국 등 의료제품을 사용하는 수요처에서도 정부 시책에 적극 협조해 달라”고 밝혔다.