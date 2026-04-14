“외국인 노동력 의존도 낮추자”··· 조선업 인재 2000명 양성 나선 울산시

울산시가 외국인 노동력 의존도를 낮추고 내국인 중심의 산업 생태계 복원을 위한 작업에 착수한다.

울산시는 최근 산업통상자원부 ‘조선산업 핵심 인재 디지털 양성 기반 구축 사업’ 공모에 선정됐다고 14일 밝혔다. 울산시는 2030년까지 5년간 울산정보산업진흥원, 울산대학교와 협력해 조선업 디지털 전환을 위한 인재 교육 거점 조성 사업을 진행할 예정이다.

이번 사업은 인공지능(AI)의 확산 등의 영향으로 급변하는 조선업 환경에 맞춰 현장에 즉각 투입할 수 있는 인재 2000명을 양성하는 데 목표를 두고 있다.

이를 위해 울산정보산업진흥원 선박통합데이터센터, 울산대 조선해양공학관 등 인프라를 활용해 최첨단 실증형 교육 거점을 조성한다. 확장 현실(XR) 시뮬레이터, 산업용 협동 로봇, 디지털 트윈 등 첨단 기술을 집약한 실증 기반을 구축해, 구직자와 재직자를 아우르는 맞춤형 융합 교육을 진행한다.

고가 장비를 구축하기 어려운 중소기업을 위해 개방형 연구실(오픈랩)을 제공해, 대기업과 중소기업 간 디지털 양극화를 완화한다.

울산시는 이번 사업을 통해 외국 인력 의존도를 낮추고, 내국인 중심 기술 환경을 복원할 수 있을 것으로 본다. 시 관계자는 “이번 사업은 조선산업의 노동집약적 구조를 기술·데이터 중심 산업으로 이동하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.