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안전공업 관계자 “화재 때 경보기 껐다”···경찰, 진술 확보·8명 입건해 조사

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본문 요약

14명의 희생자가 발생한 대전 안전공업 화재와 관련해 경찰이 불이 났을 당시 회사 관계자가 화재수신기 경보음을 모두 껐다는 진술을 확보했다.

대전경찰청 수사전담팀은 "안전공업 관계자로부터 화재 당시 화재수신기의 경보음 스위치를 모두 일시에 차단했다"는 진술을 확보했다고 14일 밝혔다.

경찰은 안전공업 화재와 관련해 화재 초기에 화재수신기 경보음이 울리다 꺼진 것이 대피 지연으로 인명피해를 키운 요인이 됐다고 보고 이 부분을 집중적으로 수사해 왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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안전공업 관계자 “화재 때 경보기 껐다”···경찰, 진술 확보·8명 입건해 조사

입력 2026.04.14 11:07

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 공장에서 지난달 22일 경찰과 소방, 고용노동부, 국과수 등 관계자들이 합동 조사를 하고 있다. 대전 l 문재원 기자

대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 공장에서 지난달 22일 경찰과 소방, 고용노동부, 국과수 등 관계자들이 합동 조사를 하고 있다. 대전 l 문재원 기자

14명의 희생자가 발생한 대전 안전공업 화재와 관련해 경찰이 불이 났을 당시 회사 관계자가 화재수신기 경보음을 모두 껐다는 진술을 확보했다.

대전경찰청 수사전담팀은 “안전공업 관계자로부터 화재 당시 화재수신기의 경보음 스위치를 모두 일시에 차단했다”는 진술을 확보했다고 14일 밝혔다.

경찰은 안전공업 화재와 관련해 화재 초기에 화재수신기 경보음이 울리다 꺼진 것이 대피 지연으로 인명피해를 키운 요인이 됐다고 보고 이 부분을 집중적으로 수사해 왔다.

화재 이후 다수의 안전공업 관계자는 “불이 났을 때 처음에 화재경보기 소리를 들었는데 불과 얼마 안돼서 바로 꺼졌다”는 취지의 공통된 진술을 했다. 공장 관계자들은 “(경보기가 울리다 꺼져) 평소처럼 오작동인 줄 알았다”는 진술도 했다.

이후 경찰은 화재수신기에 접근한 회사 관계자를 특정해 조사했으나 이 관계자는 당초 “경보기가 아니라 다른 버튼을 눌렀다”고 진술했다. 추가 조사 과정에서 이 관계자는 진술을 번복해 화재수신기의 경보 장치를 차단한 사실을 시인한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “불이 난 건물 옆 본관 2층 사무동 통신실에 화재수신기가 있는데 평소 오작동이 있었고, 불이 나도 바로 불을 끄는 경우가 많아 경보기가 울리면 일종의 매뉴얼처럼 경보기부터 껐다고 한다”며 “이번 화재 당시에도 실제 불이 났는지를 확인하지 않고 경보기부터 껐다는 게 관계자의 진술”이라고 말했다.

경찰은 화재 사고 이후 안전공업 관계자 80여명과 유족 등 모두 113명을 참고인 신분으로 조사했다. 이 가운데 손주환 대표 등 안전공업 임직원 8명을 업무상과실치사상 혐의로 입건해 조사 중이다.

대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서는 지난달 20일 오후 1시17분쯤 불이 나 공장 1개동을 모두 태우고 약 10시간30분 만인 오후 11시48분쯤 꺼졌다. 이 불로 14명이 숨졌으며, 60명이 크고 작은 부상을 입었다.

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