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생맥주 소믈리에?…오비맥주, 국내 최초 ‘생맥주 관리사’ 제도 운영

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본문 요약

오비맥주는 생맥주 품질 관리 체계를 강화하기 위해 국내 최초로 '생맥주 관리사' 자격 제도를 운용한다고 14일 밝혔다.

매장 전용 잔과 생맥주 품질관리 전용 공구세트 등을 제공하며, 매장 홍보를 위한 SNS 마케팅 지원도 받을 수 있다.

오비맥주 관계자는 "생맥주 맛의 핵심은 생맥주 기기의 정밀한 관리에서 시작하는 만큼 품질 표준을 한 단계 높이고자 한다"며 "자격 제도 운영과 전문가 현장 점검을 병행해 외식업주들의 경쟁력을 강화하고 소비자가 믿고 마실 수 있는 생맥주 환경을 조성하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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생맥주 소믈리에?…오비맥주, 국내 최초 ‘생맥주 관리사’ 제도 운영

입력 2026.04.14 11:12

수정 2026.04.14 11:19

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  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

노동부가 자격 인증…품질·매장 서비스 관리 체계적으로

오비맥주와 함께 ‘생맥주 관리사’(MDM) 자격 제도를 운영하는 키노콘 감독관이 MDM 1호점인 서울 충무로 선술집 ‘소’를 방문해 김희재 대표(오른쪽)가 생맥주 위생관리 절차에 맞게 점검하고 있다. 오비맥주 제공

오비맥주와 함께 ‘생맥주 관리사’(MDM) 자격 제도를 운영하는 키노콘 감독관이 MDM 1호점인 서울 충무로 선술집 ‘소’를 방문해 김희재 대표(오른쪽)가 생맥주 위생관리 절차에 맞게 점검하고 있다. 오비맥주 제공

오비맥주는 생맥주 품질 관리 체계를 강화하기 위해 국내 최초로 ‘생맥주 관리사’(MDM·Master Draft Manager) 자격 제도를 운용한다고 14일 밝혔다.

생맥주 관리사는 고용노동부 인증을 기반으로 운영되는 자격 형태로, 생맥주 위생과 품질 관리 과정을 표준화해 외식업소의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 생맥주 품질관리 교육 및 기기 관리 시스템을 구축해온 키노콘과 공동 운영하는 방식이다.

MDM 자격 취득 과정은 실제 매장 환경에서 관리 역량을 종합 검증하기 위해 이론교육과 실습교육, 온라인 시험, 현장 실기 등 총 4단계로 구성된다.

생맥주 위상 관리부터 공급망 세척, 탄산 압력 조절, 전용 잔 관리, 보관 방식 등 고품질 생맥주 제공에 필요한 전 과정을 폭넓게 다룬다고 회사 측은 설명했다. 현장 실기시험도 있어 단순 암기를 넘어 실제 운영환경에 즉시 적용 가능한 실무 능력을 인증하는 것이 특징이다.

오비맥주는 자격 취득자에게 MDM 공식 자격증과 매장에 붙일 수 있는 인증 명패를 수여한다. 매장 전용 잔과 생맥주 품질관리 전용 공구세트 등을 제공하며, 매장 홍보를 위한 SNS 마케팅 지원도 받을 수 있다.

오비맥주 관계자는 “생맥주 맛의 핵심은 생맥주 기기의 정밀한 관리에서 시작하는 만큼 품질 표준을 한 단계 높이고자 한다”며 “자격 제도 운영과 전문가 현장 점검을 병행해 외식업주들의 경쟁력을 강화하고 소비자가 믿고 마실 수 있는 생맥주 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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