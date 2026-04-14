“차 세우고 버스로”···전주·익산, 공공기관 2부제에 ‘통근 버스’ 시동

중동발 에너지 위기로 공공기관 차량 2부제가 의무화되자 전북 지자체들이 공무원 전용 통근 버스를 잇따라 도입하고 나섰다. 단순한 비용 감축을 넘어 교통과 근무 체계를 동시에 손질해 ‘저비용·고효율’ 행정 구조로 체질을 개선하려는 시도다.

14일 전주시와 익산시에 따르면 두 지자체는 2부제 시행에 따른 직원 출퇴근 불편을 해소하고 화석연료 소비를 줄이기 위해 전날부터 나란히 통근버스 운행에 돌입했다.

전주시는 ‘에너지 위기 대응 전방위 절감 대책’을 내놓으며 2018년 중단했던 출근 버스를 8년 만에 재가동했다. 혁신도시·효천지구와 에코시티 등 거주 인구 대비 대중교통 연계가 취약한 거점을 중심으로 2개 노선을 편성해 출근 수요를 흡수한다.

일회성 조치에 머물지 않기 위한 제도적 장치도 병행한다. 매주 수요일을 ‘대중교통 이용의 날’로 못 박고, 월 10회 이상 이용 실적을 낸 직원에게 2만원 상당의 복지 포인트를 지급하기로 했다. 주 4.5일제 도입 검토와 유연근무 확대, 육아시간 활성화 등 근무 방식 개선도 곁들였다. 에너지 절약 정책을 공직사회 조직문화 혁신과 연동하겠다는 구상이다.

익산시 역시 모현·송학동과 영등·부송동을 잇는 2개 노선에 통근버스를 투입해 시범 운영에 들어갔다. 자가용 출근이 줄면 만성적인 청사 주변 교통 체증과 주차난이 완화돼 민원인의 행정 접근성이 크게 개선될 것이란 기대가 깔렸다. 시는 향후 이용 수요를 분석해 노선과 배차를 탄력적으로 조정할 방침이다.

윤동욱 전주시장 권한대행은 “간부 공무원부터 대중교통 이용 릴레이 캠페인에 나서 실천 분위기를 이끌겠다”며 “공직사회가 에너지 위기 극복의 마중물이 될 것”이라고 말했다.