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강원도 5월부터 ‘반려동물 도민학교’ 운영···행동교정 중심 교육

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본문 요약

강원도는 반려동물 양육 증가에 따른 생활민원을 해소하고, 성숙한 반려 문화를 정착하기 위해 오는 5월부터 '반려동물 도민학교'를 본격 운영한다고 14일 밝혔다.

박형철 강원도 농정국장은 "반려동물 도민학교는 삶의 질과 직결된 생활밀착형 정책"이라며 "생활민원 감소와 유기동물 예방, 반려인과 비반려인 간 갈등 완화에 이바지할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

박 국장은 이어 "행동교정 중심의 현장형 교육을 통해 사람과 동물이 공존하는 성숙한 반려 문화를 정착시키겠다"라고 덧붙였다.

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강원도 5월부터 ‘반려동물 도민학교’ 운영···행동교정 중심 교육

입력 2026.04.14 11:16

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강원도청 전경.

강원도청 전경.

강원도는 반려동물 양육 증가에 따른 생활민원을 해소하고, 성숙한 반려 문화를 정착하기 위해 오는 5월부터 ‘반려동물 도민학교’를 본격 운영한다고 14일 밝혔다.

최근 반려동물 양육 가구가 증가하면서 짖음, 공격성 등 문제행동과 목줄 미착용, 배변 미처리 등으로 인한 민원이 이어지고 있다.

강원도는 단속 중심의 정책만으로는 한계가 있다고 판단해 교육 중심의 선제 대응에 나서기로 했다.

이론 중심 교육에서 벗어나 문제행동 개선에 초점을 둔 현장형 교육 프로그램을 운영할 방침이다.

행동교정 아카데미와 안전사고 예방, 반려동물 에티켓(펫티켓) 교육 등이 주요 프로그램이다.

행동교정 아카데미의 경우 문제행동 반려견을 대상으로 연 750회 이상의 맞춤형 교육을 시행한다.

필요하면 최대 10마리 규모로 자택과 문제 발생 현장을 직접 방문하는 교육도 병행한다.

박형철 강원도 농정국장은 “반려동물 도민학교는 삶의 질과 직결된 생활밀착형 정책”이라며 “생활민원 감소와 유기동물 예방, 반려인과 비반려인 간 갈등 완화에 이바지할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

박 국장은 이어 “행동교정 중심의 현장형 교육을 통해 사람과 동물이 공존하는 성숙한 반려 문화를 정착시키겠다”라고 덧붙였다.

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