[속보] 러 외무장관, 중국 도착···1박2일 방중 일정 시작

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 공식 방문을 위해 중국에 도착했다고 타스 통신이 14일(현지시간) 보도했다.

앞서 러시아 외무부는 라브로프 장관이 베이징에 머무는 동안 왕이 중국 외교부장과 회담을 가질 예정이라고 밝혔다. 양측은 양자 관계와 중동 상황, 우크라이나 위기 등 국제 현안에 대해 의견을 교환할 것으로 예상된다.

이번 방문은 4월 14일부터 15일까지 진행된다.