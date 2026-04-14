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KT, 국내 첫 ‘유튜브 프리미엄 라이트’ 제휴 상품 출시

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본문 요약

KT가 14일 국내 통신사 중 처음으로'유튜브 프리미엄 라이트'가 포함된 요금제 번들 상품을 선보였다.

'유튜브 프리미엄 초이스 스페셜' 요금제에 선택 약정 할인, 프리미엄 가족 결합 할인을 적용할 경우, 고객은 월 5만원대로 데이터 완전 무제한과 유튜브 프리미엄 라이트, 멤버십 VVIP 등급, 스마트기기 1회선 무료, 데이터 쉐어링 1회선 무료 등 다양한 혜택을 동시에 이용할 수 있다.

요금제 혜택 외에도 'KT 구독'을 통해 유튜브 프리미엄 라이트를 시중가보다 500원 할인된 월 8000원에 이용할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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KT, 국내 첫 ‘유튜브 프리미엄 라이트’ 제휴 상품 출시

입력 2026.04.14 11:24

  • 최민지 기자

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KT 제공

KT 제공

KT가 14일 국내 통신사 중 처음으로‘유튜브 프리미엄 라이트’가 포함된 요금제 번들 상품을 선보였다.

이 상품은 기존‘유튜브 프리미엄 초이스’ 요금제의 기본 혜택을 유튜브 프리미엄에서 유튜브 프리미엄 라이트로 개편한 것이다. 고객은 추가 요금 부담 없이 광고 없는 유튜브 시청 경험을 보다 합리적으로 이용할 수 있다.

지난달 국내 출시된 유튜브 프리미엄 라이트는 유튜브 프리미엄에서 유튜브 뮤직을 떼어낸 저가형 요금제다. 월 8500원에 광고 없이 유튜브 영상을 시청할 수 있다.

KT는 유튜브 뮤직 이용을 원하는 고객은 추가 비용을 통해 유튜브 프리미엄으로 업그레이드할 수 있다고 설명했다.

‘유튜브 프리미엄 초이스 스페셜’ 요금제에 선택 약정 할인(25%), 프리미엄 가족 결합 할인(25%)을 적용할 경우, 고객은 월 5만원대로 데이터 완전 무제한과 유튜브 프리미엄 라이트, 멤버십 VVIP 등급, 스마트기기 1회선 무료, 데이터 쉐어링 1회선 무료 등 다양한 혜택을 동시에 이용할 수 있다.

요금제 혜택 외에도 ‘KT 구독’을 통해 유튜브 프리미엄 라이트를 시중가보다 500원 할인된 월 8000원에 이용할 수 있다.

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