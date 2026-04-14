국회 전용 생성형 AI 시스템 오픈…삼성SDS, ‘AI 국회’ 지원

생성형 인공지능(AI)을 활용해 국회 관련 업무를 효율화한 국회 전용 플랫폼이 탄생했다.

삼성SDS는 14일 ‘국회 AI 의정지원 플랫폼’을 공식 오픈했다고 밝혔다.

플랫폼은 방대한 국회 데이터를 기반으로 자료 검색과 분석, 문서 작성 등을 지원하는 시스템이다. 국회 관련 질의에 답변을 제공하는 챗봇이나 회의록 요약 등 맞춤형 업무지원 서비스를 제공하는 ‘AI 어시스턴트’, 국회 내·외부 자료를 자연어 및 의미 기반으로 검색할 수 있는 ‘지능형 검색’, AI가 유사한 법률안 등을 추천하는 법률안 서비스 등 세 가지 기능이 핵심이다.

삼성SDS는 플랫폼 개통으로 국회 내·외부 320개 기관과 연계해 구축한 데이터를 바탕으로 의원과 보좌진 등 5000여명이 해당 서비스를 활용할 수 있게 된다고 설명했다.

이번 플랫폼 구축으로 삼성SDS는 2027년까지 추진하는 국회 빅데이터 플랫폼(AI 국회) 인프라 구축 사업의 1단계를 완료했다. 삼성SDS는 AI 서비스 플랫폼 ‘패브릭스’를 기반으로 지능형 검색·분석 서비스를 구현했다고 밝혔다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 “국회 내 다양한 데이터를 AI 기반으로 활용할 수 있는 환경을 구축했다”며 “공공부문의 디지털 전환을 지속적으로 지원하고 국민이 체감할 수 있는 공공 혁신을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.