서울시, ‘우리집 수도꼭지 수질’ 매달 15일 전국 첫 공개

서울시가 가정 내 수돗물 수질을 확인할 수 있도록 25개 자치구 내 주택 100곳을 선정해 전국 최초로 ‘가정내 수도꼭지 수질정보’를 서울아리수본부 홈페이지에 공개한다고 14일 밝혔다.

시는 4월부터 매월 15일 정기적으로 공개해 수돗물 수질에 대한 시민 신뢰도를 높일 계획이다. 앞서 서울아리수본부는 관리하는 수도관과 다중이용시설 등 법정건물 450곳에 대해 검사를 실시해 결과를 공개해 왔다.

하지만, 가정에서는 수도꼭지 수질에 대한 시민들의 궁금증과 불안이 지속되어 수돗물의 신뢰와 음용에 걸림돌로 작용해 왔다. 서울물연구원의 2025년 설문조사에 따르면 서울 시민 중 71%는 ‘노후 수도관의 불순물이 걱정되어서 수돗물을 마시지 않는다’고 답한 것으로 나타났다.

시는 가정의 수도꼭지에서 직접 채수한 수돗물을 대상으로 매월 10곳의 수질 결과를 공개해 수돗물에 대한 막연한 불암감을 해소할 계획이다. 이를 위해 서울아리수본부는 홈페이지 메인 화면에 ‘수도꼭지 수질’ 메뉴 신설과 자치구별 그래픽 지도 기반 서비스를 도입했다.

시민들은 지도에서 특정 지역을 선택하면 주택 유형별 수질검사 결과가 즉시 팝업으로 나와 복잡한 검색 없이 손쉽게 동네 수도꼭지 수돗물 수질을 확인할 수 있다.

또 시는 수돗물 수질을 확인할 수 있는 가정방문 무료 수질검사 서비스인 ‘우리집 아리수, 무료 수질검사’도 운영한다. 해당 서비스는 시민이 직접 수질검사를 받을 수 있는 체감형 서비스다. 서비스 신청은 국번 없이 120번(다산콜)과 관할 수도사업소, 서울아리수본부 홈피에지(https://arisu.seoul.go.kr)을 통해 할 수 있다.

주용태 서울아리수본부장은 “앞으로도 수돗물 정보 공개의 투명성을 높이고 시민 눈높이에 맞는 서비스 제공을 통해 수돗물에 대한 신뢰를 높여 나가겠다”고 말했다.