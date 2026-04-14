화물차 바퀴 덮친 버스 운전대 잡고 2차 사고 막은 의인···경찰 표창 수여

주행 중 갑자기 날라 온 화물차 바퀴가 운전석을 관통해 통제불능 상태에 빠진 버스를 멈춰 세운 시민이 경찰 표창을 받았다.

경기남부경찰청은 14일 서해안고속도로 화물차 바퀴 이탈 사고 당시 통제 불능상태에 빠진 버스를 멈춰 세워 대형 참사를 막은 시민 문도균씨(42)에게 표창장 및 포상금을 수여했다고 밝혔다.

문씨는 지난 3월 18일 오후 3시 49분, 서해안고속도로 포승 분기점 부근을 주행하던 고속버스에 탑승 중이었다. 버스가 주행을 이어나가던 중 갑자기 반대편에서 화물차 바퀴가 날라왔다. 바퀴는 버스 운전석을 직격했고, 기사가 현장에서 숨졌다.

갑작스러운 사고에 고속버스는 중심을 잃고 비틀거리기 시작했다. 자칫 2차 사고로 이어질 뻔한 위험천만한 상황이었다.

그때 문씨는 주저없이 운전석으로 뛰어들었다. 한 손으로는 핸들을 잡아 방향을 유지하고, 다른 한 손으로는 브레이크 페달을 직접 수동으로 압박한 문씨는 버스를 갓길에 안전하게 정차시키는데 성공했다.

경찰은 문 씨의 이 같은 헌신적인 구조 활동 덕분에 탑승객 7명이 무사히 구조됐음은 물론, 뒤따르던 차량들의 연쇄 추돌 등 끔찍한 대형 참사를 미연에 방지할 수 있었다고 밝혔다.

황창선 경기남부경찰청장은 “본인의 안위보다 타인의 생명을 먼저 생각한 문 씨의 용기 있는 행동은 우리 사회의 진정한 의인의 모습”이라며 “‘시민과 함께하는 치안이 얼마나 소중한지 다시 한번 일깨워준 사례”고 감사의 뜻을 전했다.

문씨는 “사고 당시 승객들의 비명이 들리는 순간 몸이 먼저 움직였다”며 “누구라도 그 상황이었다면 저처럼 행동했을 것인데, 이렇게 큰 격려를 해주시니 영광스럽고 감사할 따름”이라고 밝혔다.