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본문 요약

시설 노후화로 이용자가 많지 않았던 약수도서관이 도서관 기능을 강화한 주민 친화적 개방 공간으로 재단장했다.

서울 동작구는 약수도서관의 리모델링을 완료하고 지난 1일 재개관했다고 14일 밝혔다.

2008년 설립된 약수도서관은 17년이 흐르는 동안 시설 노후화와 공간 활용의 한계로 이용자 수가 점차 줄어들었다.

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낡고 오래된 동네 도서관, 주민친화 개방공간으로 재단장

입력 2026.04.14 11:43

  • 류인하 기자

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동작구, 약수도서관 전면 리모델링 완료

서울 동작구 약수도서관 1층 종합자료실 전경. 동작구 제공

서울 동작구 약수도서관 1층 종합자료실 전경. 동작구 제공

시설 노후화로 이용자가 많지 않았던 약수도서관이 도서관 기능을 강화한 주민 친화적 개방 공간으로 재단장했다. 서울 동작구는 약수도서관의 리모델링을 완료하고 지난 1일 재개관했다고 14일 밝혔다.

2008년 설립된 약수도서관은 17년이 흐르는 동안 시설 노후화와 공간 활용의 한계로 이용자 수가 점차 줄어들었다. 구는 7억원을 들여 지난해 12월부터 리모델링을 추진, 노후 시설을 정비했다. 문서고 등 유휴 공간은 개방형 커뮤니티 공간으로 재구성했다.

1층은 북카페와 종합 자료실, 2층은 유아·어린이 자료실과 디지털 자료실, 3층은 특화 자료실과 프로그램실 등으로 구성해 연령별로 독서 공간을 분리했다.

특히 커피숍 등 편의 시설이 부족한 주변 인프라를 고려해 1층에는 라운지형 북카페를 조성했다. 북카페는 14일부터 운영에 들어가며 커피와 차 등 다양한 음료를 판매한다.

약수도서관은 재개관 기념으로 4월 한 달간 <다시, 만난 약수>를 주제로 액막이 명태 만들기, 책 만들기, 픽셀아트 등 다양한 프로그램을 운영한다.

운영 시간은 평일은 화~금요일 오전 9시~오후 6시까지며, 토~일요일은 오전 9시부터 오후 5시까지 문을 연다.

박일하 동작구청장은 “약수도서관이 리모델링을 통해 단순한 독서 공간을 넘어 주민들이 머물고 소통하는 복합 문화 공간으로 새롭게 태어났다”며 “앞으로도 다양한 독서 문화 프로그램과 맞춤형 서비스를 확대해 구민 누구나 일상 속에서 책과 문화를 가까이할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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