성남시, 분당·수정·중원 재개발·재건축에 2040년까지 2조원 투입

경기 성남시는 노후계획도시 분당과 원도심 수정·중원 재개발·재건축 구역의 정비사업을 위해 2040년까지 2조원을 지원한다고 14일 밝혔다.

신상진 성남시장은 이날 시청에서 ‘시민체감 재개발·재건축 2조원 지원’ 기자회견을 열고 “지난 2월 개정된 노후계획도시정비법이 8월 4일부터 시행되면 기존 수정·중원 원도심에 이어 분당에서도 재개발·재건축에 대한 제도적 지원이 가능해진다”며 이같이 밝혔다.

이에 따라 성남시는 도로와 상하수도, 지역난방 등 ‘공공 기반시설 구축’ 비용으로 분당 2955억원, 수정·중원 6937억원을 지원한다. 분당의 경우 정비로 예상되는 인구 증가에 대비해 ‘필수 학급 증설비’ 2496억원을 지원한다.

정비사업에 따른 이주자 부담을 덜어주고자 세입자 보상비와 이주비 대출이자의 일부도 지원한다. ‘주거이전비 이차보전’ 비용으로 6568억원을 투입할 방침이다.

성남시는 또 사업 초기 비용 부담 경감을 위해 분당 726억원, 수정·중원 116억원의 ‘정비계획수립 용역비’도 지원할 예정이다.

성남시는 재건축 진단 비용, 전자동의 수수료, 관리처분계획 타당성 검증 수수료 등 사업 시작부터 완료까지 전 과정의 행정 비용을 지원하는 한편 행정 지원도 강화해나가기로 했다.

재원은 수정·중원에서는 도시 및 주거환경정비법에 따라 운용해온 기존 정비기금을, 분당에서는 노후계획도시정비법에 따라 2030년부터 적립되는 공공기여금을 활용한다.

신 시장은 “탄탄한 재정 기반을 토대로 책임 있게 지원해 더 안전하고 쾌적한 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.