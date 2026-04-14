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본문 요약

지역사회 통합돌봄 본사업이 시행 2주 만에 9000명 가까운 신청자를 모으며 돌봄 수요를 확인했다.

통합돌봄은 노인·장애인 등 돌봄이 필요한 사람이 병원이나 시설이 아닌 지역에서 생활할 수 있도록 의료·돌봄·주거 서비스를 연계해 지원하는 제도다.

시행 초기 2주간 총 신청자는 8905명으로, 하루 평균 809명이 신청했다.

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통합돌봄 2주 만에 9000명 신청···노인 쏠림·지역별 편차 ‘과제’

입력 2026.04.14 12:00

  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 7일 대전광역시 대덕구에 위치한 중리돌봄건강학교에서 어르신들이 신체 활동 프로그램 수업에 참여하고 있다. 통합돌봄 본사업 시행 이후로 중리돌봄건강학교의 프로그램 신청자 수가 늘었다. 김찬호 기자

지난 7일 대전광역시 대덕구에 위치한 중리돌봄건강학교에서 어르신들이 신체 활동 프로그램 수업에 참여하고 있다. 통합돌봄 본사업 시행 이후로 중리돌봄건강학교의 프로그램 신청자 수가 늘었다. 김찬호 기자

지역사회 통합돌봄 본사업이 시행 2주 만에 9000명 가까운 신청자를 모으며 돌봄 수요를 확인했다. 다만 신청이 노인에 집중되고 지역별 신청자 수 편차도 커 제도 보완 지점도 함께 드러났다.

보건복지부는 14일 통합돌봄 본사업 시행 이후 2주차(3월27일~4월10일) 운영현황을 발표했다. 통합돌봄은 노인·장애인 등 돌봄이 필요한 사람이 병원이나 시설이 아닌 지역에서 생활할 수 있도록 의료·돌봄·주거 서비스를 연계해 지원하는 제도다. 시행 초기 2주간 총 신청자는 8905명으로, 하루 평균 809명이 신청했다. 이는 올해 1~3월 시범사업 기간 하루 평균 174명과 비교해 4.6배 늘어난 수치다.

다만 신청 대비 실제 서비스 연계는 제한적인 수준이다. 신청자 8905명 가운데 서비스 연계가 확정된 인원은 643명으로 약 7.2%에 그쳤다. 통합돌봄은 신청 이후 가정 방문 조사와 통합지원회의 등을 거치는 구조로, 서비스 제공까지 1~2개월이 소요된다.

신청은 전국 대부분 지역에서 이뤄졌다. 229개 시군구 가운데 울릉군을 제외한 228곳에서 사업이 진행되고 있다. 복지부는 울릉군의 경우 노인 인구가 적어 사업 운영에 시간이 걸리는 것으로 보인다고 설명했다.

다만 시행 초기인 만큼 향후 보완이 필요한 지점들도 통계에서 드러났다. 우선 신청자 대부분이 노인에 집중돼 통합돌봄이 목표로 하는 ‘복합적 돌봄 필요 대상’이 다양하게 포함되진 못했다. 전체 신청자 8905명 중 65세 이상 노인이 8799명(98.8%)을 차지했다. 정책적으로 별도 관리가 필요한 65세 미만 장애인 신청자는 106명으로 전체의 1.2%에 그쳤다. 이들 가운데 실제 조사가 이뤄진 사례는 16명에 불과했고, 서비스 연계가 확정된 사례는 없었다. 장애인 통합돌봄 서비스도 전국 229개 시군구 중 102개 지자체에서만 제공되고 있었다.

통합돌봄 서비스 지역별 노인인구 1만 명당 신청현황. 보건복지부 제공

통합돌봄 서비스 지역별 노인인구 1만 명당 신청현황. 보건복지부 제공

지역 간 신청자 수 편차도 커, 서비스 접근성과 참여 정도에서 차이가 나타났다. 노인 인구 1만명당 신청자 수를 보면 전남 18.2명, 부산 17.0명, 대전 16.6명 등은 상대적으로 높은 반면, 경기 4.0명, 울산 5.1명, 제주 5.3명 등은 낮은 수준에 머물렀다.

이에 대해 복지부 관계자는 “1~3단계 로드맵에 따라 대상자를 단계적으로 확대할 계획으로, 초기에는 노인 신청 비중이 높을 수밖에 없다”고 말했다. 통합돌봄은 우선 노인과 고령·중증 장애인을 중심으로 시작해 향후 중증 정신질환자와 모든 장애인으로 대상을 확대할 계획이다. 지역 간 편차에 대해서는 “사업 초기인 만큼 신청 격차를 서비스 격차로 단정하기는 이르다”고 설명했다.

복지부는 향후 이용자 만족도와 재가생활 유지기간, 입원·입소율 등을 중심으로 제도의 실효성을 점검해 나갈 계획이라고 밝혔다.

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