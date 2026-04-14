경기교육감 진보진영 단일화 ‘파열음’···웹자보·단일화 방식 두고 잇달아 충돌

경기교육감 진보 진영 단일화를 앞두고 유은혜·안민석 후보가 연일 충돌하고 있다. 단일화 방안을 놓고 갈등을 빚었던 두 후보는 이번에 여론조사 웹자보를 놓고 다시 한 번 설전을 벌였다.

7일 양쪽 후보 캠프 등에 따르면 유 후보는 전날 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “안 후보 측의 여론조사 왜곡 및 허위사실 유포 의혹과 관련해 즉각 사과하라”고 밝혔다.

앞서 유 후보는 안 후보 측이 ‘진보층 지지율 1위 안민석 24.0%’, ‘보수층 지지율 1위 유은혜 12.7%’라는 문구가 담긴 웹자보를 배포했다는 의혹을 제기한 바 있다. 이에 안 후보는 해당 웹자보를 제작한 사실이 없다는 입장을 밝힌 바 있다.

이에 유 후보는 “손바닥으로 하늘을 가리려는 황당무계한 거짓말”이라며 “안민석 후보는 즉각 사과해야 한다”고 주장했다. 그러면서 ”해당 웹자보는 안 후보 측이 제작하는 웹자보와 정보 배열 방식, 문장 구조, 폰트와 색감, 이미지 처리까지 동일한 패턴을 보이고 있다“며 ”허위사실과 색깔론으로 동지를 공격하는 비교육적 행위까지 묵과할 수는 없다“고 밝혔다.

유 후보는 안 후보가 사과하고 납득할 만한 조치가 이뤄지지 않는다면 직접 고발하겠다는 입장을 밝혔다.

이에 대해 안 후보 측은 입장문을 내고 “ 유 후보측이 이야기하는 웹자보를 제작한 사실이 없다”며 “유 후보가 기자회견에서 언급한 폰트는 민주당에서 누구나 사용하는 폰트”라고 재차 반박했다.

두 후보가 충돌한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난달 31일 선거인단 등록 과정에서 소액결제가 제대로 이뤄지지 않자 안 후보 측은 이를 문제 삼은 바 있다.

단일화는 여론조사 결과 45%, 선거인단 투표 결과 55%를 합산해 진행된다. 선거인단 투표를 위해선 선거인단 등록이 필요한데 이 과정에서 3000원의 참가비를 납부해야 한다. 참가비 납부 방법 중 카드 결제는 문제가 없었지만, 휴대전화 소액결제가 작동하지 않은 문제가 발생했다.

당시 유 후보 측은 “안 후보 측이 돌연 소액결제 불가를 이유로 참여 거부를 선언하며 또다시 판을 흔들고 나섰다”며 “카드 결제 등 다른 결제 수단으로 절대다수 도민이 충분히 참여할 수 있는 상황에서 소액결제 하나를 이유로 전면 중단을 요구한 것은 상식적으로 이해할 수 없는 무책임한 태도”라고 밝혔다.

이에 안 후보 측은 “경기교육혁신연대가 선거인단 모집 개시 직전에 당초 고지한 소액결제가 불가하다고 알려와 이 문제를 해결하고 선거인단 등록을 시작해야 한다고 주장했는데 이를 안 후보 캠프의 탓으로 뒤집어씌운 유 후보 측 주장은 허위사실 유포이고 질 낮은 정치질의 못된 버릇”이라고 했다.

두 후보는 단일화 방안을 놓고도 설전을 벌였다. 안 후보 측은 여론조사 100%를 주장했고 유 후보 측은 안 후보가 여론조사와 선거인단 투표를 합한 방식으로 단일 후보를 선출하기로 한 약속을 어겼다며 유감을 표명했다.