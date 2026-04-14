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본문 요약

충북 제천시가 추진하는 '주소이전 장학금 지원사업'이 인구 유입에 큰 도움을 주고 있다.

전입 후 주소 유지 기간에 따라 50만∼70만 원의 전입지원금을 제천화폐 또는 배달모아 마일리지로 지원하는 제도다.

시 관계자는 "주소이전 장학금은 단순한 금전적 지원을 넘어 대학생들의 지역 정착을 유도하는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다"라며 "취업 연계 등 다양한 정책을 지속해서 추진해 졸업 이후에도 지역에 정착할 수 있는 기반을 마련하겠다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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충북 제천시 주소 이전 장학금으로 청년 981명 유치

입력 2026.04.14 13:29

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 제천시청 전경. 제천시 제공.

충북 제천시청 전경. 제천시 제공.

충북 제천시가 추진하는 ‘주소이전 장학금 지원사업’이 인구 유입에 큰 도움을 주고 있다.

제천시는 올해 세명대학교와 대원대학교 대학생 981명이 주소이전 장학금을 신청했다고 14일 밝혔다.

시는 지난달 3일부터 30일까지 두 대학교 일원에서 출장 전입신고 접수처를 운영했다.

주소이전 장학금은 다른 지역에 1년 이상 주소를 둔 대학생이 제천으로 주소를 이전하면 100만 원의 장학금을 지원하는 제도다.

시는 지역 대학과 연계해 청년층 유입을 확대하고 지역 경제에 활력을 높이기 위해 2007년부터 이 사업을 추진하고 있다. 2016년부터는 50만 원이었던 이 장학금을 100만 원으로 올렸다.

시는 전입 대학생들에게 주소와 학적 9개월 유지를 조건으로 이 장학금을 지급한다. 올해 이 장학금을 신청한 대학생들은 5월 중 장학금을 받게 된다.

시는 또 학생들의 실질적인 정착을 유도하기 위해 전입지원금 제도도 운영 중이다. 전입 후 주소 유지 기간에 따라 50만∼70만 원의 전입지원금을 제천화폐 또는 배달모아 마일리지로 지원하는 제도다.

시 관계자는 “주소이전 장학금은 단순한 금전적 지원을 넘어 대학생들의 지역 정착을 유도하는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”라며 “취업 연계 등 다양한 정책을 지속해서 추진해 졸업 이후에도 지역에 정착할 수 있는 기반을 마련하겠다”라고 밝혔다.

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